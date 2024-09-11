11 сентября 2024, 03:37

Россиян предупредили о схеме мошенников с QR-кодами

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Мошенники стали использовать поддельные QR-коды для обмана россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Актуальной угрозой стало мошенничество через QR-коды. С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды», - сказал он.

Депутат предупредил, что аферисты могут отправить поддельные QR-коды по электронной почте или в мессенджере, предлагая перейти по ссылке для получения, например, якобы выигрыша или скидки. Когда пользователь сканирует такой код, он переходит на фишинговый сайт, где крадут его данные.

Ранее Немкин в беседе с RT рассказал о вероятности взлома смартфона на расстоянии. Он отметил, что мошенники могут осуществить взлом через поддельные сайты, сообщения и электронные письма. Также депутат призвал отказаться от анонимности в соцсетях.

Мессенджеры Соцсети Мошенничество Депутаты Смартфоны Деньги Технологии
10 сентября 2024, 21:45
«Рождение новой семьи». Малофеев — о свадьбе с Львовой-Беловой
РИА «Новости»
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Православный бизнесмен Константин Малофеев подтвердил, что женился на уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом он рассказал в эфире канала «Царьград».

«Это произошло. И моя избранница, моя супруга - Мария Алексеевна Львова-Белова - самый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи», - сказал бизнесмен.

Малофеев поблагодарил всех за поздравления, добавив, что на этом признании хотел бы закончить обсуждение своей личной жизни.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал счастья Львовой-Беловой, но также не стал раскрывать журналистам детали ее личной жизни.

Основатель телеканала «Царьград» до этого состоял в браке с адвокатом Ириной Вильтер, у них родились трое детей. Пара развелась в прошлом году. Его новая избранница была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом, с которым воспитывала девять детей - пятерых родных и четверых приемных.

Свадьба Малофеева и детского омбудсмена прошла 8 сентября в Подмосковье.

Свадьбы Россия Брак
09 сентября 2024, 10:41
«По блату, видимо». Почему в Москве задержалось бабье лето
РИА «Новости»
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В Москве установилась солнечная и теплая погода. Как долго жителям столицы наслаждаться бабьим летом, в беседе с 360.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, до конца второй декады месяца серьезного понижения температуры не предвидится. На этой неделе будет сохраняться малооблачная погода с температурой в районе 25 градусов и выше, в выходные будет больше облаков, местами в области могут пройти кратковременные слабые дожди.

«Погоды не сделают, но, может, где-то местами отметятся», - подчеркнул синоптик.

Ильин отметил, что такая ситуация в Москве установилась благодаря мощному антициклону над европейской территорией России.

«А то у нас постоянно то азорский антициклон, то скандинавский антициклон… Давайте его назовем наш, среднерусский антициклон. Он нам делает хорошую погоду. По блату, видимо», - пошутил собеседник 360.ru.

Ранее другой синоптик, Александр Шувалов, предсказывал теплую погоду в Москве до середины сентября.

Прогноз погоды Погода Климат Погода в Москве Москва
08 сентября 2024, 22:05
«Гигантское влияние». Кортнев о смерти Маслякова — мы живем в эпоху пост-КВН
РИА «Новости»
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КВН и лично Александр Масляков оказали гигантское влияние на современную российскую культуру. Об этом в беседе с 360.ru заявил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который в 1987–1988 годах играл за команду КВН МГУ.

«Нельзя не признать, что эта программа и лично Александр Масляков оказали гигантское влияние на современную российскую культуру», - отметил Кортнев.

«В кино снимаются выходцы из КВН, на телевидении правят бал выходцы из КВН. <…> Светлая память этому человеку, он оказал огромное влияние на просто нашу сегодняшнюю жизнь», - сказал Кортнев.

Актер Дмитрий Нагиев отметил, Масляков был выдающимся человеком, который подарил людям столько эмоций и радости, что хватит не на одну жизнь. Он радовал зрителей целых 60 лет, напомнил артист.

Кино МГУ Телевидение
08 сентября 2024, 20:27
Детский омбудсмен вышла замуж за основателя телеканала «Царьград»
РИА «Новости»
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Российский миллиардер, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Иария Львова-Белова поженились в элитном поселке в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Слухи о романе бизнесмена и уполномоченного по правам ребенка ходили с зимы этого года, когда во время «Крестного хода» в Екатеринбурге пару заметили рядом, держащихся за руки. Торжественное мероприятие прошло в ресторане в элитном подмосковном поселке Deauville.

Ранее Мария Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. У пары пять родных детей и четверо приемных, также они усыновили подростка из Мариуполя.

В начале июня Львова-Белова констатировала, что практика усыновления российских детей иностранными семьями сошла на нет. Доля иностранных усыновителей составила по итогам прошлого года только 0,27% из общего количества семей, принявших сирот.

Дети Свадьбы Рестораны

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