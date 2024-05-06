Россиян предупредили о схеме мошенников, разработанной к 9 Мая

На крауд-платформе идея.росконгресс.рф завершился сбор тематик для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Начиная с 8 апреля россияне подали 2087 тем, что на 65% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Авторами стали 1047 пользователей крауд-платформы. За весь период сбора участники оставили 2689 комментариев», - уточнили организаторы.

Предложения распределили по категориям. Наибольшее количество тем относится к сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Это 498 предложений, или 24% от общего количества поступивших инициатив. На втором месте категория «Другое», в которую вошли 343 темы, на третьем - «Комфортная и безопасная среда для жизни» - 331.

Не менее востребованными оказались категории «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (323 темы), «Цифровая трансформация» (315 тем) и «Возможности для самореализации и развития талантов» (277 тем).

Интерес также вызвали темы, касающиеся поддержки семьи и многодетности, стимуляции рождаемости, здравоохранения, ЖКХ и благоустройства, а также муниципального и госуправления.

По словам экспертов фонда, сбор инициатив снова доказал, что россияне переживают о будущем страны и готовы предлагать свежие идеи для ее развития. Они отметили, что диалог между активными гражданами и государством укрепляется с каждым годом. Некоторые авторы не раз участвовали в сборе тем для форума.

По итогам сбора 25 авторов, чьи идеи окажутся наиболее востребованными, пригласят на форум.

Ранее «Росконгресс» сообщил об определении новой концепции Молодежного дня ПМЭФ , который пройдет 8 июня.