Россиян предупредили о схеме мошенников, разработанной к 9 Мая
Мошенники в преддверии праздника 9 Мая могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты. Об этом рассказала РИА «Новости» куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
«В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат - от президента, от правительства, от глав регионов. Суммы и источники разнятся при сохранении сути обмана», - предупредила эксперт.
Живущие на пенсию пожилые люди радуются финансовой поддержке и поддаются на обман. Пенсионеры являются самой уязвимой категорией. Храпунова предостерегла россиян от излишней доверчивости и рекомендовала самостоятельно проверять на официальных сайтах любые обещания, которые дают незнакомцы по телефону.
Новым методом мошенников стали ложные соцопросы и маркетинговые исследования. Таким образом злоумышленники получают доступы к мессенджерам россиян.