10 марта 2024, 22:27

Россиян предупредили о схеме мошенничества с «платным лечением»

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Телефонные аферисты разработали новую схему мошенничества, предлагая собеседникам дорогостоящее лечение из-за «плохих анализов». Об этом предупредила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом злоумышленники, представившись помощниками «профессора» или «главврача», пытаются убедить собеседника в негативном качестве ранее сданных им медицинских анализов.

Дальнейший сценарий подразумевает выход на сцену «главного врача поликлиники», который также по телефону рекомендует «пациенту» обратиться к «светилу медицины» и немедленно оплатить дорогостоящие препараты и курс лечения.

«Не ведите диалог с незнакомцем по телефону - ни про свое здоровье, ни про свои финансы! Кладите трубку!» - посоветовала Волк.

Мошенники выдумали новый способ кражи денег с телефонов их жертв. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.

Врачи Мошенничество Россия Кражи Медицина Деньги
10 марта 2024, 17:11
«Он болел». Стала известна причина смерти главы АБР Лунтовского
РИА «Новости»
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Умер президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Эту информацию «360» подтвердил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Лунтовский умер в возрасте 73 лет после болезни.

«К сожалению, да, царствие ему небесное. Он болел», - сказал Аксаков.

С 1999 по 2005 год Лунтовский занимал пост заместителя председателя Банка России. После этого до конца августа 2017 года он был на должности первого зампреда регулятора. В сентябре того же года Лунтовский возглавил Ассоциацию банков России.

Накануне стало известно о смерти отца главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Трагической новостью поделился оппозиционный политик Илан Шор.

Банки Болезни Россия
10 марта 2024, 16:59
Мбаппе передал привет блогеру Меллстрою
РИА «Новости»
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Белорусский блогер Меллстрой получил видео с приветом от нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В своем Telegram-канале стример предложил участникам выполнить шесть заданий, одно их которых — уговорить крупнейших мировых звезд передать ему привет.

«Вчера выплатил победительнице, благодаря которой мы все увидел видеопривет от Мбаппе. Ей пришло 300 тысяч долларов, она все подтвердила», - написал стример.

Еще один пользователь уговорил блогера Мистера Биста подписаться на аккаунт Меллстроя и выиграл 150 миллионов рублей.

Трэш-стример пообещал 30 миллионов рублей тому, кто сможет убедить записать видео с приветом таких футболистов, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.

По неподтвержденной информации, форвард ФК «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским «Реалом» на пять лет. Футболист перейдет в команду летом.

Белорусский блогер Меллстрой получил видео с приветом от нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В своем Telegram-канале стример предложил участникам выполнить шесть заданий, одно их которых - уговорить крупнейших мировых звезд передать ему привет.

Блогеры Шоу-бизнес
10 марта 2024, 16:38
Путин пошутил о желании сделать прическу с дредами
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин на встрече с участниками фестиваля молодежи обратил внимание на прическу одного из студентов. Глава государства пошутил, что тоже хочет сделать себе дреды. Видеозапись с разговором показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Мне тоже надо такую прическу сделать», - с улыбкой отметил Путин, когда фотографировался вместе со студентом из Нигерии, у которого волосы были заплетены в дреды.

Фотографии главы государства с участниками фестиваля опубликовал личный сайт президента.

Ранее российский лидер принял участие во Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи 6 марта. Он пообщался с участниками мероприятия и выступил на нем с речью. Путин пошутил, что ему не потребуется умная колонка , так как с ним на связь постоянно выходит руководитель «Сбера» Герман Греф.

Молодежь Фестивали Владимир Путин
10 марта 2024, 09:51
Пропавшую по пути из ТРЦ «Планета» 24-летнюю девушку нашли в Перми
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В Перми пропавшую 24-летнюю девушку нашли живой 10 марта. Ее искали в течение четырех дней, сообщил Telegram-канал поискового отряда «Регион 59».

«Найдена, жива», - написали волонтеры.

Девушка 6 марта вышла из торгового центра «Планета» в Индустриальном районе и исчезла. Активисты отряда «Регион 59» бросили клич в социальных сетях с просьбой помочь в найти 24-летнюю жительницу Перми.

Подруга разыскиваемой рассказала журналистам 59.ru , что девушка могла находиться на Гайве с молодым человеком, с которым познакомилась почти неделю назад.

По словам приятельницы, мужчина с первых дней уговаривал ее переехать к нему.

Собеседница издания также отметила, что примерно спустя три часа от пропавшей приятельницы пришло сообщение, в котором она написала, что любит этого молодого человека и остается жить у него.

Ранее в Свердловской области пропавшего 45-летнего мужчину нашли мертвым. Его поиски длились более двух недель.

Пермский край Волонтеры

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