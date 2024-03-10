Россиян предупредили о схеме мошенничества с «платным лечением»

При этом злоумышленники, представившись помощниками «профессора» или «главврача», пытаются убедить собеседника в негативном качестве ранее сданных им медицинских анализов.

Дальнейший сценарий подразумевает выход на сцену «главного врача поликлиники», который также по телефону рекомендует «пациенту» обратиться к «светилу медицины» и немедленно оплатить дорогостоящие препараты и курс лечения.

«Не ведите диалог с незнакомцем по телефону - ни про свое здоровье, ни про свои финансы! Кладите трубку!» - посоветовала Волк.

Мошенники выдумали новый способ кражи денег с телефонов их жертв. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.