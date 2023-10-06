Россиян предупредили о самом распространенном мошенничестве в сфере услуг

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Люди находят в Сети мастера по ремонту стиральных машин, договариваются о стоимости работ, рассказала эксперт. Потом «мастер» приезжает и забирает деталь машинки якобы на диагностику.

«После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с восьми до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь», - пояснила Храпунова.

Мастера-мошенники размещают объявления даже на проверенных ресурсах, предупредила эксперт. Поэтому лучший способ защититься от обмана - искать мастеров по отзывам знакомых.

Злоумышленники при разработке схем мошенничества научились составлять «профиль жертвы». В качестве источника информации мошенники используют не только украденные базы данных, но и социальные сети.