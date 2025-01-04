Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в 2025 году

Он отметил, что с 1 июля индексация коснется тарифов на платежи за газ, электричество, воду и отопление. Средний рост по России составит около 12%. По словам Колунова, данное повышение заложили в федеральный бюджет на 2025–2027 годы.

«Процент, который я называю, является усредненным по стране, а окончательная цифра зависит от региональных комитетов», - добавил он.

Депутат также привел статистику Минстроя, согласно которой 43% сетей в России нуждаются в замене или модернизации. Для этих работ необходимо 4,5 триллиона рублей, которые возьмут в том числе с платежей населения за ЖКХ.

Ранее Минстрой РФ предупреждал, что размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Эксперт Дмитрий Бондарь напомнил, что за неуплату счетов по коммунальным услугам будут начисляться пени.