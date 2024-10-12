Россиян предупредили о росте штрафов за просрочку платежей по ЖКХ

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Он пояснил, что штрафные санкции предусмотрены частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса. Их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Бондарь добавил, что если долг не погасили в течение 90 дней, то уже на 91-й ставка будет увеличена до 1/130 от ключевой ставки Центробанка.

«Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19% годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм», - подчеркнул эксперт.

В начале октября в Минстрое РФ рассказали «Известиям» , что размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Индексация тарифов ЖКУ в среднем составит 11,9%.

Ранее ФАС выявила в России картель в сфере ЖКХ , причем на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей.