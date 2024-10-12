12 октября 2024, 04:15

Россиян предупредили о росте штрафов за просрочку платежей по ЖКХ

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Россиян предупредили, что за неуплату счетов по ЖКХ с 31-го дня просрочки начисляются пени. Об этом РИА «Новости» сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что штрафные санкции предусмотрены частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса. Их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Бондарь добавил, что если долг не погасили в течение 90 дней, то уже на 91-й ставка будет увеличена до 1/130 от ключевой ставки Центробанка.

«Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19% годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм», - подчеркнул эксперт.

В начале октября в Минстрое РФ рассказали «Известиям» , что размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Индексация тарифов ЖКУ в среднем составит 11,9%.

Ранее ФАС выявила в России картель в сфере ЖКХ , причем на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей.

Штрафы ЖКХ ЦБ РФ Россия
11 октября 2024, 23:07
«От рыбака до прилавка». ФАС проверит цены на рыбную продукцию в РФ
Freepik
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит всю товаропроводящую цепочку «от рыбака до прилавка», чтобы выяснить проанализировать ценообразование на рыбную продукцию в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС уже направила рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы, требуя предоставить информацию. В частности там хотят узнать об объемах вылова и первичной переработке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

Сотрудники службы проанализируют самые популярные у населения виды рыбы - сельдь, минтай, пикшу, треску и горбушу.

Торговые сети уже передали ФАС данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы, на основе которые специалисты оценят структуру ценообразования на рыбную продукцию.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рыбный ассортимент в магазинах однообразен, а цены на него растут, сообщили «Известия».

Ранее ФВС выявила значительные наценки на хлеб в крупных российских торговых сетях - «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит», причем в среднем она составила 60% на самое доступное хлебобулочное изделие.

ФАС России Россия Продукты
11 октября 2024, 08:40
Двух депутатов ЛДПР захотели выгнать из Госдумы
РИА «Новости»
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Двух депутатов Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и миллиардера Бориса Пайкина хотят лишить должностей в комитетах и впоследствии мандатов. Об этом узнал РБК.

Источники издания заверили, что это может произойти в ближайшее время. РБК направил запрос в партию ЛДПР, но пока ответа не было. Пайкин на звонок журналистов не ответил.

Напсо дал комментарий уже после выхода публикации, заявив, что находится на лечении и занимается здоровьем.

«Периодически нахожусь на больничных листах», - пояснил депутат, добавив, что не в курсе того, что его хотят лишить должности и потом мандата.

Также Напсо заверил, что обязанности депутата исполняет дистанционно - например, проводит онлайн-приемы избирателей.

«Поправимся - вернемся в строй», - подчеркнул собеседник издания.

Отдельно он отметил, что с его стороны не было каких-либо нарушений, которые могли бы повлечь за собой лишение полномочий.

Госдума РФ
11 октября 2024, 07:13
Россиянам рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки у дома
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Живущие около вышек сотовой связи россияне могут рассчитывать на компенсацию до миллиона рублей, если докажут причинно-следственную связь с ухудшением здоровья. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госудмы Сергей Гаврилов.

Для получения выплаты нужно обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Также можно потребовать снос объекта, если соседи сдали земельный участок в аренду под вышку сотовой связи в частном секторе, поскольку доказанный вред здоровью может обесценить участок и сам дом.

«Если администрация соглашалась на возведение вышки, вредящей людям своим излучением, то в случае сноса объекта она будет компенсировать упущенную выгоду застройщику и операторам в связи со сносом объекта», - сказал Гаврилов.

Ранее незаконно установленную вышку связи демонтировали в Мытищах.

Госдума РФ
11 октября 2024, 04:18
Стала известна причина претензий России к Discord
Unsplash
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Таганский суд Москвы оштрафовал сервис обмена сообщениями Discord за отказ ограничить доступ к публикациям, содержавшим пропаганду ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты изучили судебные документы. Протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП России «Отказ ограничить доступ к публикациям» составил Роскомнадзор после мониторинга сети. Чиновники выяснили, что Discord Inc. не исполнила обязанности по поиску и ограничению противоправной информации, а именно пропаганду смены пола*, педофилии, нетрадиционных отношений* и предпочтений.

Суд оштрафовал компанию на 3,5 миллиона рублей. Ее представитель в заседании не участвовал. Впоследствии Роскомнадзор заблокировал Discord.

Вслед за Россией доступ к популярной у геймеров платформе заблокировала Турция. Депутат Госдумы Александр Хинштейн перечислил условия, при которых Discord снова заработает.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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