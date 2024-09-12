Россиян предупредили о риске остаться без дачи

«Если человек приобрел участок, бывает, что он заболочен, зарос растительностью. Тогда нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что поэтому в законе предусмотрели дополнительные три года на освоение земли. В случае если надзорным органам станет известно, что участок не использовали в течение этого срока, собственнику направят предупреждение.

После этого в течение шести месяцев он обязан устранить нарушения. Если же и за этот период ничего не изменилось, то специалисты Росреестра за 30 дней проведут процедуру изъятия участка.

Ранее россиянам напомнили, что возведение самовольных построек на дачном участке может грозить штрафом.