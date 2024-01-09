09 января 2024, 14:51

Россиян предупредили о распространении гриппа, коронавируса и ОРВИ

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Сейчас в России активно распространяется грипп, согласно данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева. При этом эксперты, которых опросили «Известия», заявили о возникновении тридемии — распространении сразу трех вирусов.

Сейчас в России активно распространяется грипп, согласно данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева. При этом эксперты, которых опросили «Известия» , заявили о возникновении тридемии - распространении сразу трех вирусов.

Заболеваемость гриппом составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что превышает «базовую» линию более чем на 80%. Неделей ранее сообщалось о 123 случаях на 10 тысяч населения. При этом с февраля–марта показатель может начать улучшаться, отметил профессор кафедры госпитальной терапии имени Пирогова Александр Карабиненко. А чтобы не подцепить вирус на пике заболеваемости, важна заблаговременная вакцинация.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, что сложившаяся осенью 2023 года ситуация представляет собой тридемию: наблюдается подъем гриппа, ковида и респираторно-синцитиальной инфекции, поражающей дыхательные пути. При этом врачи редко фиксируют случаи микст-инфекций, то есть одновременного появления нескольких заболеваний у одного человека.

Профессор Петр Чумаков назвал одновременное заражение коронавирусом и гриппом редким явлением. Он также рассказал, что одно заболевание можно спутать с другим.

Грипп Вакцинация ОРВИ
09 января 2024, 15:38
Песков назвал причины перебоев с теплоснабжением в Подмосковье
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Отключения теплоснабжения в некоторых российских регионах произошли из-за аномальных морозов и износа систем ЖКХ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии», - указал он.

Песков отметил, что коммунальные службы в экстренном режиме бросили все силы на ликвидацию последствий аварий на системах теплоснабжения. Пресс-секретарь президента добавил, что в Подмосковье специалисты работали круглосуточно, чтобы вернуть жителям отопление в кратчайшие сроки.

«Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», - заключил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о модернизации систем ЖКХ в России. По его словам, в стране обновят коммунальную инфраструктуру, но этот процесс займет какое-то время.

Кремль ЖКХ Электричество Дмитрий Песков Отопление Коммунальные аварии
09 января 2024, 15:35
Экс-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах
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Бывшие топ-менеджеры банка «Тинькофф» Павел Федоров и Георгий Чесаков купили кредитное учреждение на Филиппинах для развития своего финансового технического сервиса. Об этом сам Федоров сообщил в интервью РБК.

Разрешение на сделку выдал Центральный банк Филиппин. Экс-менеджеры «Тинькофф» приобрели Bank St Rosa.

«Мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты», - рассказал Федоров.

Также организация получит возможность финансировать малый и средний бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев. Покупка банка была обусловлена развитием стартапа Salmon - финтех-сервиса, запущенного Чесаковым и Федоровым в 2022 году, Руководство «Тинькофф» в ноябре 2023 года запретило своим сотрудниками работать удаленно из всех стран мира , кроме России, Казахстана, Армении и Белоруссии. Нововведение объяснили тем, что банк является субъектом критической информационной инфраструктуры.

Банки Россия Бизнес
09 января 2024, 15:11
Системы отопления в России продолжат модернизировать — Кремль
РИА «Новости»
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Все системы ЖКХ будут обновляться, работы по модернизации оборудования и связанные с этим программы продолжатся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он прокомментировал проблемы с отоплением в Подмосковье и напомнил, что этой зимой на регион обрушились аномальные морозы. По его словам, специалисты в круглосуточном режиме работали над восстановлением теплоснабжения и устранением последствий коммунальных аварий. Песков также добавил, что часть систем находятся в ветхом состоянии, и их будут со временем модернизировать.

«Эти программы будут продолжаться, но не за 10, и не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», - указал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что специалисты обновят в первую очередь те участки, которые будут наиболее уязвимыми в плане ветхости инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заменить трубы на основных тепломагистралях Климовска. Он провел встречу с жителями микрорайона и рассказал им о ситуации с теплоснабжением.

ЖКХ Коммунальные аварии
09 января 2024, 14:58
Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя
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Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из режима простоя. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», - рассказала собеседница агентства.

Сборочные линии завода приостановили в марте 2022 года в связи с трудностями в поставках комплектующих из-за международных санкций. Последний раз Hyundai продлил режим простоя до 31 декабря 2023 года.

Hyundai Motor Company открыла завод в Петербурге в сентябре 2010 года. На площадке производили модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Rio X-Line, а также кроссовер Hyundai Creta.

В конце прошлого года концерн продал завод в Северной столице. Покупателем предприятия стал «Арт-Финанс», который входит в структуру автодилера «Авилон Групп». Сумма сделки оказалась символической и составила около 13 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Санкции Работа Заводы

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