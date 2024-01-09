Россиян предупредили о распространении гриппа, коронавируса и ОРВИ

Сейчас в России активно распространяется грипп, согласно данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева. При этом эксперты, которых опросили «Известия» , заявили о возникновении тридемии - распространении сразу трех вирусов.

Заболеваемость гриппом составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что превышает «базовую» линию более чем на 80%. Неделей ранее сообщалось о 123 случаях на 10 тысяч населения. При этом с февраля–марта показатель может начать улучшаться, отметил профессор кафедры госпитальной терапии имени Пирогова Александр Карабиненко. А чтобы не подцепить вирус на пике заболеваемости, важна заблаговременная вакцинация.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, что сложившаяся осенью 2023 года ситуация представляет собой тридемию: наблюдается подъем гриппа, ковида и респираторно-синцитиальной инфекции, поражающей дыхательные пути. При этом врачи редко фиксируют случаи микст-инфекций, то есть одновременного появления нескольких заболеваний у одного человека.

Профессор Петр Чумаков назвал одновременное заражение коронавирусом и гриппом редким явлением. Он также рассказал, что одно заболевание можно спутать с другим.