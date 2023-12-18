Россиян предупредили о появлении новой графы в платежке за ЖКХ

Она объяснила, что жильцы сами могут установить газоанализаторы в квартирах, но с последующей компенсацией из взносов за капремонт. Соответствующее предложение депутатов Госдумы стало реакцией на рост числа взрывов бытового газа.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», - предположила экономист.

Она объяснила, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет рост цен за ЖКХ, польза от предотвращения взрывов газа несоизмеримо выше, уверена Сазанова.

Президент Владимир Путин 17 декабря подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссии за коммунально-жилищные услуги. Ее отменят не только для льготной категории пожилых россиян, уточнил глава государства.