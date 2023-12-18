18 декабря 2023, 03:02

Россиян предупредили о появлении новой графы в платежке за ЖКХ

РИА «Новости»
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Новая графа с газоанализаторами может появиться в платежном документе за услуги ЖКХ. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Она объяснила, что жильцы сами могут установить газоанализаторы в квартирах, но с последующей компенсацией из взносов за капремонт. Соответствующее предложение депутатов Госдумы стало реакцией на рост числа взрывов бытового газа.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», - предположила экономист.

Она объяснила, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет рост цен за ЖКХ, польза от предотвращения взрывов газа несоизмеримо выше, уверена Сазанова.

Президент Владимир Путин 17 декабря подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссии за коммунально-жилищные услуги. Ее отменят не только для льготной категории пожилых россиян, уточнил глава государства.

ЖКХ Россия
17 декабря 2023, 19:08
Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине
РИА «Новости»
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Донбассу было не место в составе Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.

Во время экскурсии глава государства осмотрел посвященный ДНР стенд, представительница которого рассказала, что ее чуть не отчислили из университета за отказ на экзамене называть Россию врагом и говорить на украинском языке. Это произошло еще до того, как Донбасс вернулся в состав РФ. Родителей девушки вызвали в деканат и сказали, что ей не место в этой стране.

«А может быть, Донбассу не место в той стране», - заявил Путин.

Российскому лидеру показали символ Донецка в виде стальной розы, выкованной под обстрелами из осколков снарядов.

Во время посещения выставки на ВДНХ Путин также ознакомился со стендами Красноярского и Приморского краев, Омской, Архангельской и Тюменской областей, а также Санкт-Петербурга. Организаторы выставки показали президенту виртуальную панораму Финского залива.

Донбасс Владимир Путин Украина Выставка-форум «Россия»
17 декабря 2023, 18:28
Россия не будет национализировать «Балтику»
Pxhere
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Речь о национализации «Балтики» в настоящее время не идет. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов, написало РИА «Новости».

«В настоящее время [национализации] не планируется, мы об этом говорили, „Балтика“ находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны», - рассказал Силуанов.

Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать предприятие. Он назвал это единственным выходом из сложившейся ситуации, так как Carlsberg Group не приняла условий России о продаже. Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бренда «Балтика».

Компания «Балтика» также оказалась замешана в крупном скандале. Ее топ-менеджеров заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова арестовали до 30 декабря.

Скандалы Россия Пиво Бизнес
17 декабря 2023, 16:01
Украину уличили в попытке выкачать все ресурсы Крыма
Unsplash
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Крым при Украине и сейчас — это два совершенно разных полуострова. Об этом рассказал гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин на XXI Съезде «Единой России».

Крым при Украине и сейчас - это два совершенно разных полуострова. Об этом рассказал гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин на XXI Съезде «Единой России».

При Украине из республики пытались выкачать все ресурсы и ничего не делали для ее развития. При РФ на полуострове появились новые дороги, аэропорт, больницы и школы, напомнил Карякин.

«Мне как крымчанину это очень приятно. Моя семья голосовала за присоединение Крыма. И, конечно, я поддерживал присоединение с самого начала, с 2014 года об этом официально заявил, и тут же попал под шахматные санкции», - поделился гроссмейстер.

Он добавил, что остался верен своей позиции и поддержал спецоперацию, когда она началась.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что Украину ждет территориальный развал в ближайшее время. Он назвал деградацию страны очевидной.

Крым Украина
17 декабря 2023, 15:59
«Мы стали одной командой». Алаудинов заявил, что Путин приведет Россию к победе
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Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне — и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.

«Победа Владимира Путина - единение нашего народа. Мы стали одной семьей, одной командой», - заявил он.

По словам Алаудинов, победа в спецоперации уже закрытый вопрос для России. Нет никаких сомнений, что Путин приведет страну к победе. Командир подразделения «Ахмат» назвал нынешнего президента настоящим мужчиной, который верит в Россию и ее жителей.

Съезд «Единой России» походит на площадке выставки-форума «Россия». Его участники поддерживают выдвижение кандидатуры Путина на выборах президента России в 2024 году.

Ранее партия завила, что направит все возможные усилия , чтобы «безоговорочную победу» на президентских выборах одержал Путин. Секретарь Луганского отделения «Единой России», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал нынешнего лидера высшим примером силы, стойкости и человечности.

Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне - и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.

Россия Владимир Путин

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