23 июня 2024, 03:40

Россиян предупредили о повышении цен на услуги ЖКХ

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Тарифы на услуги ЖКХ после полуторагодового перерыва вырастут примерно на 10%.  О том, как изменятся цены на коммунальные услуги, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

«Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме расходов и их повышение особенно почувствуют малоимущие слои населения», - пояснила она.

По словам экономиста, повышение тарифов будет неоднородным, оно будет зависеть от региона и вида услуги. Самое сильное подорожание коснется бытового газа.

Меньше всего изменится цена на электричество при тарифе, рассчитываемом по одной ставке. В дальнейшем рост тарифов на услуги ЖКХ не превысит 4-5% в год, резюмировала Казанцева.

Юрист Кирилл Овтов ранее рассказал 360.ru, что июльское повышение тарифов затронет всех граждан, , но часть из них имеет право на субсидии при оплате коммунальных услуг.

ЖКХ Газ Россия
23 июня 2024, 02:15
Росийского министра научили в СИЗО «входить в хату»
РИА «Новости»
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Временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, арестованный по делу превышении полномочий, признался, что после ночи в СИЗО «проснулся другим человеком». Об этом сообщило местное издание «63».

Об условиях содержания в СИЗО подозреваемый рассказал на судебном заседании. Адвокат спросил подзащитного, сколько заключенных в его камере.

«В хате? Двое. Объяснили, как входить в хату. <…> Утром я проснулся другим человеком», - рассказала Пивкин.

Одного из своих сокамерников, который обладает богатым тюремным опытом, чиновник назвал «консультантом». Также Пивкин попросил передать ему сигареты и признался, что резко закурил.

Ивана Пивкина задержали прямо в рабочем кабинете в пятницу, 21 июня. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Октябрьский районный суд Самары арестовал подозреваемого на два месяца. Из зала заседаний чиновника отправили в СИЗО.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Самарской области существовал «преступный коррупционный картель». По его словам, все заказы на строительство и ремонт дорог распределялись между определенным пулом подрядчиков. За это строительные компании платили миллиардные «взносы».

Уголовное дело Суд Коррупция Строительство Дороги СИЗО Чиновники
22 июня 2024, 19:54
Родственникам заключенных разрешили длительные свидания в СИЗО
РИА «Новости»
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Заключенные в СИЗО получать больше времени на свидания с родственниками. Закон, который разрешает длительные встречи, подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале официального публикования правовых актов.

Законом реализуют постановление Конституционного суда, который признал нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с членами семьи. В инстанции указывали , что приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной или воспитательной колонии, а также в тюрьме и оставленные в изоляторе или переведенные в него для участия в судебных разбирательствах лишены длительных встреч без законных оснований.

Документ, подпись под которым поставил Путин, внесет изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. У указанной категории осужденных появится возможность таких свиданий с родственниками и иными лицами. Исключением станут встречи с адвокатом и нотариусом.

В законе также предусмотрели замену этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор. В силу он вступит через полгода.

Заключенные Суд Законы Тюрьмы СИЗО Владимир Путин
22 июня 2024, 18:06
У матери в Кузбассе забрали ребенка из-за отказа ставить прививки
РИА «Новости»
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Ряд пабликов в соцсетях в Кузбассе сообщили, что в Прокопьевске 16 мая у семьи забрали грудного ребенка за отказ матери проходить диспансеризацию, ставить прививки и давать витамин D. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

По поручению Середюка специальная комиссия выезжала в Прокопьевск, чтобы разобраться в произошедшем.

«Заключение экспертов: состояние здоровья мамы не позволяет ей полноценно заниматься воспитанием ребенка - он отстает в развитии от сверстников и был обессилен», - отметил он.

Врио губернатора добавил, что ребенка поместили в дом малютки по заявлению матери. С четырех месяцев малыш не набирал вес, также он не сидит и не ползает, поэтому врачи рекомендовали провести дообследование и лечение.

«Принято решение о переводе ребёнка вместе с мамой в областную клиническую детскую больницу имени Ю. А. Атаманова. Там его встречает опытная бригада медиков», - написал Середюк.

Он отметил, что мать и ребенка обеспечат всем необходимым.

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками. Мать оставила дочь с сожителем, а затем обратила внимание на странное поведение девочки. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Дети Больницы Семья Врачи
22 июня 2024, 17:48
Религиозное имущество запретили приватизировать в России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Текст документа опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, если оно находится в государственной или муниципальной собственности. Он будет защищать религиозное имущество от внешнего посягательства.

Также недействительными признают любую сделку по отчуждению религиозного имущества, совершенную с 2010 года. Исключения составят объекты культурного наследия - например, церкви, колокольни, часовни и так далее.

Ранее РПЦ предложила запретить в России использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм.

Законы Запреты Россия Религия Владимир Путин

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