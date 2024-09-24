Россиян предупредили о помехах на экранах телевизоров в октябре

Специалисты рассказали, что солнечная интерференция является сезонным явлением, которое длится около трех недель. Оно может вызывать помехи при приеме телепрограмм. Их длительность варьируется от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

«Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки выстраиваются в одну линию. Ретранслятор будет принимать солнечное радиоизлучение, способное заглушить сигнал от спутника. В таком случае, на экранах в зоне охвата ретранслятора возникнут помехи», - отметили в РТРС.

Если на экране внезапно картинка будто рассыпалась или замерла, то произошло короткое солнечное воздействие. В таком случае поможет выключение телевизора или приставки на пару минут. Если прием не восстановился, тогда лучше заново запустить автопоиск телеканалов.

Перебои в работе электрических приборов и интернета может вызвать магнитный шторм. Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели.