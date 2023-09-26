Россиян предупредили о подорожании ЖКУ в 2024 году

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Речь идет о таких услугах, как уборка дворов и подъездов, капитальный ремонт, обслуживание лифтов. Проценты повышения отличается в зависимости от региона, отметила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

«Жилищные услуги подорожали от 2% до 6%», - уточнила она.

Эксперты объяснили жителям России, что платежка за ЖКУ состоит из двух разделов - жилищные и коммунальные услуги. Тарифы на газ, воду, свет и тепло находятся под контролем государства. «Коммуналка» в следующий раз дорожает на 9,8% в следующем году.

Однако власти не регулируют стоимость жилищных услуг, этим занимаются управляющие компании (УК). Сейчас повышение произошло из-за инфляции, но этого оказалось мало.

«Рост в среднем на 3% не покрывает инфляцию ни на строительные материалы для ремонта, ни на работы, ни на услуги», - сказала директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

Ранее СМИ писали, что такси может подорожать в стране. Все дело в идее ограничить время парковки для таких машин в жилых дворах.