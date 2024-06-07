Россиян предупредили о подорожании водки и коньяка

«Помимо высокой инфляции, на это повлияют и другие факторы: рост издержек производителей (стоимость сырья, энергоресурсов, логистики), увеличение акцизов и налогов на алкогольную продукцию, а также ослабление рубля, что удорожает импортные компоненты», - заявила она.

Бутырина добавила, что такой цен является критичным. Он затронет товары массового спроса.

Магазины, чтобы сдержать рост цен, могут начать искать альтернативных поставщиков, которые предложат более выгодные условия. Кроме того, им придется снижать издержки, проводить акции и распродажи, а также автоматизировать процессы.

Если говорить о потребителе, то некоторые россияне могут начать покупать или нелегальный алкоголь, или более дешевые спиртные напитки, в частности, пиво или вино Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах в государственные праздники, в частности, в День России, 12 июня.