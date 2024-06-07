07 июня 2024, 04:01

Россиян предупредили о подорожании водки и коньяка

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В России ожидается повышение цен на алкогольную продукцию во втором полугодии 2024 года, причем водка, бренди и коньяк могут подорожать от 10 до 15%. Об этом «Газете.ru» заявила доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Помимо высокой инфляции, на это повлияют и другие факторы: рост издержек производителей (стоимость сырья, энергоресурсов, логистики), увеличение акцизов и налогов на алкогольную продукцию, а также ослабление рубля, что удорожает импортные компоненты», - заявила она.

Бутырина добавила, что такой цен является критичным. Он затронет товары массового спроса.

Магазины, чтобы сдержать рост цен, могут начать искать альтернативных поставщиков, которые предложат более выгодные условия. Кроме того, им придется снижать издержки, проводить акции и распродажи, а также автоматизировать процессы.

Если говорить о потребителе, то некоторые россияне могут начать покупать или нелегальный алкоголь, или более дешевые спиртные напитки, в частности, пиво или вино Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах в государственные праздники, в частности, в День России, 12 июня.

Алкоголь Россия Экономика
07 июня 2024, 04:04
Задыхающегося во время секса мужчину спасли в Москве
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Главный врач Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова предупредила о риске инфаркта среди мужчин средних лет. В беседе с Lenta.ru она привела в качестве примера случай с москвичом, которого смогли спасти от инфаркта.

По словам кардиолога, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение давления. В больницу москвича отравила жена.

В ходе обследования у него обнаружили поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, питающих сердце. Это могло грозить мужчине летальным исходом из-за возможного развития обширного инфаркта.

Врачи провели пациенту процедуру стентирования и спасли от нежелательных симптомов. Жителя Москвы выписали абсолютно здоровым через два дня.

Ранее в Чебоксарах хирурги достали из тела пациентки необычную опухоль.

При разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи увидели среди жировой ткани зубы и волосы.

Врачи Мужчины Секс Москва
06 июня 2024, 22:24
Онлайн-площадка МСП поможет международному бизнесу найти партнеров в России
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На цифровой платформе МСП.рф начала полноценно работать «Площадка бизнес-партнерств». В эксплуатацию ее запустил фонд «Росконгресс» совместно с корпорацией МСП.

Сервис создали, чтобы компании из любой точки мира смогли найти МСП-партнеров среди представителей российского бизнеса. Благодаря новой онлайн-площадке у иностранных предприятий появилась возможность не только сообщать о своих потребностях в различных товарах, но и искать клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей.

На ней также можно организовать презентацию проекта, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. А бизнес получает здесь доступ к обновляемой информации, которая касается перспективных инвестпроектов в разных странах и отраслях.

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что сервис решили создать, наблюдая за высоким спросом среди зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний и создание совместных инвестпроектов.

«Мы вместе с фондом „Росконгресс“ запустили сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полномасштабную эксплуатацию „Площадку бизнес-партнерств“. На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям», - отметил он.

Чтобы воспользоваться функционалом «Площадки бизнес-партнерств», нужно пройти верификацию в личном кабинете фонда «Росконгресс». После этого зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, получив доступ к информации о более 5,5 тысячи проверенных производственных предприятий и их продукции. Иностранный бизнес также сможет разместить данные о себе.

Россия Бизнес ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:37
Эксперты VK обсудили, как строить личный бренд через соцсети, на полях ПМЭФ
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Основатели брендов, инфлюенсеры и топ-менеджмент VK приняли участие в дискуссии «Имидж — все? Как и кому продавать образ жизни через социальные сети в новых условиях?». Ее провели в рамках Петербургского международного экономического форума.

Роль имиджа в жизни лидеров мнений, топ-менеджеров и предпринимателей обсудили 5 июня. Во время дискуссии также поговорили об инструментах, при помощи которых можно развивать личный бренд в 2024 году.

В мероприятии приняли участие директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, руководитель группы оригинального контента «Дзен» Евгений Гуцал, создательница бренда Ololol Оксана Лаврентьева и инфлюенсеры Георгий Лобушкин, Карина Нигай и Валерия Чекалина. Модерировала общение главный редактор PEOPLETALK Ксения Аносова.

«Контент, который залетает в рекомендации социальных сетей и становится виральным - это, в первую очередь, личный контент. Автор паблика „ВКонтакте“ о туризме, например, разместила пост с фотографией со свадьбы. Этот личный контент, не связанный с тематикой блога, получил несколько миллионов охвата», - сказала, открывая дискуссию, Воробьева.

Она пояснила, что платформы VK выступают в роли продюсеров и партнеров при создании личного бренда. Существующие инструменты компания постоянно совершенствует, помогает блогеру проявит себя, найти собственных читателей или зрителей.

«А для того, чтобы авторы умело использовали эти инструменты, разработали целую систему обучения и поддержки: запустили Школу авторов VK и Акселератор сообществ ВКонтакте», -добавила Воробьева.

Говоря об оценке потенциала личного бренда, Евгений Гуцал назвал главным критерием успеха проведенное в контенте креатора пользовательское время. Валерия Чекалина указала на изменения привычек аудитории и показателей успеха личного бренда, с ней согласились и другие лидеры мнений.

Соцсети ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:31
Дело высадившего участников СВО таксиста из Киргизии закрыли
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Уголовное дело киргизского таксиста, высадившего участников спецоперации в Москве, прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом сообщила пресс-служба МИД Киргизии.

«На основании обращения данного гражданина посольством Кыргызской Республики в РФ заявителю оказали необходимую консульскую правовую помощь», - отметили в ведомстве.

После этого диппредставительство направило официальную ноту в адрес МИД РФ «с просьбой об объективном рассмотрении возбужденного уголовного дела».

В понедельник, 3 июня, пассажиры ехали в такси и обсуждали оружие на СВО. По их словам, водитель остановился на МКАД с требованием отменить поездку. В итоге водитель такси негативно высказался в адрес россиян - участников СВО и высадил их из машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разжигании вражды.

Уголовное дело Киргизия Такси МИД РФ Водители

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