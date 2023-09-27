Россиян предупредили о подорожании суши и роллов

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В других торговых сетях также подтвердили рост стоимости некоторых позиций на 10%.

«Нам пришлось принять решение об увеличении стоимости некоторых позиций: в Москве - от 2,3% до 13,7%, в Санкт-Петербурге - от 2,9% до 12,6%», - рассказали в пресс-службе «Dostаевский».

Там указали, что несмотря на большой рост цен на сырье, компании удалось остаться в том же ценовом сегменте. В пресс-службе добавили, что после этого повышения менять стоимость не планируется. Однако там также указали на то, что многое зависит от состояния рынка.

Постоянный рост абсолютно на все сырье наблюдается с июня, отметили в компании. В числе возможных причин удорожания бизнес называет нехватку лосося. Только небольшие производства в Мурманской области занимаются разведением рыбы, которую используют в ресторанах, уточнили эксперты. Они также указали, что в России вылавливается большое количество дикой красной рыбы, но ее основная часть идет на экспорт.

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