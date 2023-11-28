Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов

«Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю. По данным на 20 ноября она была 0,2%. Причем этот показатель упал после 0,3% и 0,28% в неделю. В году 52 недели, если инфляция будет расти по 0,3%, получим 16-17% годовых, если по 0,2%, то выйдет 11% годовых, что значительно выше 4%, к которым стремится Центробанк», - посчитал экономист.

Эта тенденция приводит к неопределенности в экономике. Предприниматели не могут построить бизнес-план, покупатели не могут распределить ресурсы. Никто не знает, что будет с ценами на такси, метро, услугами здравоохранения, пояснил Остапкович.

Россиян предупредили о резком повышении цен на говядину. К новому году мясо может подорожать на 7-10%.