Россиян предупредили о подорожании абхазского вина

Россияне стали активнее пользоваться электронными библиотеками — трафик приложений для онлайн-чтения вырос на 50% за 2023 год. Такой вывод сделали аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) - абонент 26-35 лет. Россияне возрастной группы 36-45 лет тоже активно пользуются онлайн-библиотеками - они составляют 29% от всей аудитории. По данным Yota, чаще читать электронные книги стало старшее поколение: абоненты 56 в 2023 году тратили на такие сервисы на 71% больше трафика, чем годом ранее. Также в полтора раза, на 48%, повысился интерес к онлайн-чтению у зумеров - пользователей в возрасте от 14 до 20 лет.

Мужчины составляют 51% аудитории электронных библиотек. При этом мужская аудитория активнее в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах, например «Патефон» и Storytel. Женщины тратят больше трафика в MyBook и «Литрес».

Чаще других читают книги онлайн в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге - на жителей этих городов-миллионников приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного абонента.

По итогам прошлого года самой популярной электронной библиотекой стал «Литрес». Пользователи этого сервиса суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом показатель вырос на треть.

Вторую строчку занял Bookmate, популярность площадки подскочила после того, как в декабре 2022 года ее включили в подписку «Яндекс Плюс». В прошлом сервис не попадал даже в топ-5 сегмента.

На третьем месте оказалось приложение MyBook, в котором потребление трафика выросло на 10% за год. При этом по числу активных пользователей сервис стал вторым, обогнав Bookmate и уступив лишь «Литрес».

В целом трафик всех сервисов для онлайн-чтения вырос на 50% за последний год, при этом общее число пользователей практически не изменилось ( 1%). Storytel, занимавший в стране третье место по объему аудитории, выбыл из рейтинга. Однако после ухода шведской компании с российского рынка пользователи площадки перераспределились между отечественными электронными библиотеками.