Россиян предупредили о подорожании абхазского вина
Россиян предупредили о вероятном подорожании вина из Абхазии. Цены могут вырасти из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал. Об этом рассказал РИА «Новости» главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.
Он отметил, что сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Пока завод «Вина и воды Абхазии» приостановил свою деятельность. Это связано с ростом акциза на ввозимый в республику виноматериал на 30%. Пока предприятие ждет решение по отмене этой меры.
«Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше», - подчеркнул Авидзба.
Цены также растут на бутылки и пробки. Авидзба пояснил, что винзавод покупает это сырье за границей. Пробки привозят из Португалии, а бутылки - из России. Стоимость товара постоянно растет. Поэтому увеличиваются цены на конечную продукцию, добавил Авидзба.
Винодел уточнил, что решение о приостановке работы завода носит временный характер. А информацию об отмене акциза ждут в течение ближайших 10 дней.