Россиян предупредили о переменчивой погоде на курорте «Шерегеш» в праздники

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«В ближайшие дни погода будет разнообразной, 28 и 29 декабря ветрено со снегом, метелями и порывистым юго-западным ветром», - сообщили синоптики.

Днем столбики термометров покажу -4…-9 градусов, ночью - до -10…-15 градусов. В воскресенье ожидается похолодание. В ночь на 30 декабря воздух остынет до -8…-13, местами до -18 градусов.

«Погода в праздничные дни будет переменчивой, но вполне комфортной для зимнего месяца», - говорится в сообщении.

Днем 31 декабря под влиянием антициклона установится морозная погода. В праздничную ночь ожидается около -15, местами до -20 градусов. В первый день января температура будет колебаться от -7 до -12 градусов, затем характер погоды станет переменчивым.

Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах после Рождества. Центральные регионы России окажутся под влиянием крупного циклона.