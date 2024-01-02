02 января 2024, 02:33

Россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ

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Новые штрафы в сфере ЖКХ начали действовать в 2024 году, а некоторые появятся в ближайшее время. Об этом сообщила газета «Известия».

С 1 января перестал действовать мораторий на штрафы за незаконную перепланировку. Теперь собственники жилья могут получить штраф в размере 2000-2500 рублей. Кроме того, инспектор обяжет владельца квартиры либо узаконить перепланировку, либо вернуть помещение в исходное состояние.

С начала года власти смогут штрафовать поставщиков электроэнергии и сетевые организации, которые не установили умные счетчики. За это нарушение должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году планируется увеличить штраф за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Сейчас он составляет одну-две тысячи рублей, но может вырасти до 10 тысяч.

Ранее стало известно, что правительство России продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей по ЖКУ. В 2024 пени и штрафы за несвоевременную оплату будут начисляться в 2024 году без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России году.

Штрафы Рубль ЖКХ Россия Новый год
02 января 2024, 03:14
Ветеринары вытащили из пасти кошки блестящую наклейку в форме сердечка
РИА «Новости»
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Ветеринары спасли кошку, в пасти которой застряла новогодняя наклейка в форме сердечка. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на столичный комитет ветеринарии.

Владельцы кошки породы скоттиш фолд по имени Шерри заметили в ее пасти наклейку, которая мешала животному есть и пить. Самостоятельно удалить ее не получилось, поэтому обратились в ветеринарную клинику.

«Освободить кошку от несъедобного предмета оказалось непросто: фольгированная наклейка в виде сердечка приклеилась к небу, а ее острые края успели поранить ротовую полость», - уточнили в комитете.

Кошке повезло, что она не проглотила наклейку. В противном случае пришлось бы делать экстренную операцию.

В новогодние дни кошки часто проглатывают такие элементы декора, как мишура или «дождик», поэтому владельцам нужно внимательнее подходить к выбору украшений.

Ранее председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук рассказала, что за последние пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз. По ее словам, чаще всего владельцы записывали собак и кошек.

Врачи Коты Новый год Москва 2023
02 января 2024, 01:55
Названо главное отличие между владельцами собак и кошек
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Бывший вокалист группы «На-На» Владимир Левкин объяснил, чем владельцы собак отличаются от любителей кошек. Певец назвал первых более закаленными людьми в беседе с корреспондентом Пятого канала.

«Знаете, чем отличается кошатник от собачника? Когда на улице холодно, кошатники сидят дома, а собачники гуляют. Поэтому собачники - более закаленные», - пояснил Левкин.

При этом у артиста сейчас нет ни собаки, ни кошки. Ему пришлось отказаться от их содержания из-за аллергии у дочери Ники. В качестве домашних питомцев семья певца взяла двух черепах.

Своим мнением о владельцах собак и кошек артист поделился, когда посетил закрытую премьеру мультфильма «Великолепная пятерка». В картине повествуется о приключениях отважных четвероногих друзьях.

Ранее жительница Екатеринбурга выбросила породистого щенка в мусорный бак. Животное спасли коммунальные службы, которых вызвал один из местных жителей. Позднее стала известна причина, по которой женщина решила избавиться от щенка. Она рассказала, что спустя час после рождения у животного пропало сердцебиение, поэтому она его выбросила, уточнил RT.

Коты Собаки Музыка Животные
02 января 2024, 00:38
Волна цунами прошла в Приморском крае
РИА «Новости»
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Волна, которую прогнозировали в Находке в Приморском крае, оказалась неопасной. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«Цунами прошло практически незаметно», - указали в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону, максимальная высота волны в Приморье после землетрясений в Японии может составить 1,2 метра. Такую волну ожидали в районе поселка городского типа Преображение в Лазовском районе.

Серия мощных землетрясений произошла в центральной части Японии 1 января. После случившегося в стране объявили угрозу цунами для всего западного побережья. С предупреждениями об опасном явлении позже выступили власти Сахалина и Владивостока.

Так, мэрия Владивостока объявляла об угрозе цунами до 0,3 метров в регионе. Рыбакам и всем, кто планировал выход в акваторию, указали на срочную высадку на берег. Волна ожидалась со стороны Уссурийского залива, сообщил RT.

Погода Владивосток
01 января 2024, 22:18
Приставы не нашли активы WhatsApp и Wikimedia
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Приставы прекратили дела по принудительному взысканию 20 миллионов рублей штрафов с мессенджера WhatsApp и компании Wikimedia Foundation. Правоохранители не нашли их активы, сообщил «Интерфакс».

Согласно данным базы Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство о взыскании с WhatsApp 18 миллионов рублей инициировали 17 марта 2023 года, а исполнительное производство о взыскании с Wikimedia двух миллионов рублей - 27 марта.

Дела прекратили с формулировкой о «невозможном установлении местонахождения должника, его имущества или сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

WhatsApp назначили штраф в 18 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент и нарушение порядка локализации данных пользователей из России.

Компанию Wikimedia неоднократно штрафовали за отказ от удаления информации о боевых действиях на Украине. Общая сумма штрафов составила 22,4 миллиона рублей.

Штрафы WhatsApp Суд

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