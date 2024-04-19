Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оформлением займов через «Госуслуги»

Аферисты звонят людям через мессенджеры по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции. При этом они предъявляют поддельные удостоверения. Используя разные предлоги, в том числе с помощью запугивания, мошенники узнают у жертв пароли для входа в личный кабинет «Госуслуг» и код подтверждения, который приходит смс-сообщением.

Получив доступ, от имени человека аферисты берут кредиты в микрофинансовых организациях. А у жертв остаются долги под огромные проценты и взломанные аккаунты, откуда мошенники могут взять личные данные и использовать их в других преступных схемах.

«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из смс-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц», - отметили зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что вытягивание информацию и просьбы предоставить «подтверждающие» данные - верный признак мошенничества.