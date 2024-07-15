Россиян предупредили о новой схеме мошенников по «улучшению» качества связи

«Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи», - рассказал он.

По словам Бийчук, аферисты заявляют о проведении плановой замены оборудования на вышках. Таким образом они заставляют потенциальную жертву почувствовать срочный характер ситуации. Злоумышленники угрожают отключением связи и интернета, если абонент откажется от их условий.

Если доверчивый человек соглашается, то мошенник просит его продиктовать комбинацию цифр, которая придет на Госуслуги. Такой код может открыть им доступ к чужим конфиденциальным данным для проведения незаконных денежных операций.

Чтобы не попасться на уловку аферистов, специалист рекомендовал пользоваться услугами антиспама и блокировать подозрительные номера. Также Бийчук призвал не переходить по странным ссылкам и не сообщать пароль и логин по телефону.

Ранее стало известно, что банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы при подозрительных звонках. Такая мера должна обезопасить россиян от аферистов.