15 июля 2024, 05:58

Россиян предупредили о новой схеме мошенников по «улучшению» качества связи

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Мошенники активно пользуются новым способом получения личных данных с помощью якобы «улучшения связи». Об этом заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА «Новости».

«Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи», - рассказал он.

По словам Бийчук, аферисты заявляют о проведении плановой замены оборудования на вышках. Таким образом они заставляют потенциальную жертву почувствовать срочный характер ситуации. Злоумышленники угрожают отключением связи и интернета, если абонент откажется от их условий.

Если доверчивый человек соглашается, то мошенник просит его продиктовать комбинацию цифр, которая придет на Госуслуги. Такой код может открыть им доступ к чужим конфиденциальным данным для проведения незаконных денежных операций.

Чтобы не попасться на уловку аферистов, специалист рекомендовал пользоваться услугами антиспама и блокировать подозрительные номера. Также Бийчук призвал не переходить по странным ссылкам и не сообщать пароль и логин по телефону.

Ранее стало известно, что банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы при подозрительных звонках. Такая мера должна обезопасить россиян от аферистов.

Мошенничество Технологии
14 июля 2024, 19:00
Аэропорт Шереметьево снял ограничения на вылеты
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Прием и отправление самолетов в международном аэропорту Шереметьево происходят согласно расписанию. Введенные из-за неблагоприятной погоды ограничения отменили. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Для обеспечения безопасности пассажиров ПАО «Аэрофлот» скорректировал расписание, чтобы ограничить число взлетно-посадочных операций в час из-за грозы.

«На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки», - указали в пресс-службе.

Компания «Аэрофлот» публиковала сообщения о том, что в расписание внесут изменения для недопущения скопления лайнеров в зоне ожидания. Организация пообещала переоформить транзитных пассажиров на ближайшие рейсы и обеспечить уже прибывших в воздушную гавань путешественников необходимым обслуживанием в соответствии правилами.

Аэропорт Шереметьево Москва
14 июля 2024, 05:59
Врач рассказал, кому лучше отказаться от черной смородины
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Людям, страдающим гастритом и язвой желудка лучше отказаться от черной смородины. Об этом заявил доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с РИА «Новости».

«Черную смородину не рекомендуется есть при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости, а также людям, страдающим почечными заболеваниями, гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки», - сказал он.

По словам специалиста, черная смородина обладает высокой кислотностью и дубильными веществами, которые негативно влияют на людей с вышеперечисленными недугами.

Специалист подчеркнул, что черная смородина в целом полезна: она содержит витамины C, P, B1, B2, PP, каротин, органические кислоты, пектиновые вещества, дубильные вещества и микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо и йод. Благодаря этому, смородина усиливает иммунитет, защищает организм от инфекций и замедляет процесс старения.

Он отметил, что при выборе черной смородины важно внимательно ее осмотреть: ягоды должны быть темно-фиолетового или черного цвета, без признаков повреждения или плесени, упругие на ощупь и не липкие.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко заявила, что нельзя злоупотреблять черешней и абрикосами. По ее словам, нормальная доза черешни - 200-300 граммов, абрикосов - четыре фрукта.

Еда Болезни Врачи
14 июля 2024, 02:56
Ученые заявили об угрозе эпидемии слепоты для 50% населения Земли
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Новая эпидемия может ослепить 50% населения. Об этом сообщило издание El Pais, со ссылкой на ученых.

Как отметили специалисты, речь идет о росте слепоты среди людей из разных стран. По их данным, больше всего это коснется жителей Азии. К 2050 году зрение испортится у каждого второго человека.

Ученые выяснили, что причиной такого сценария стал технический прогресс. Люди начали чаще пользоваться смартфонами, компьютерами и разными гаджетами. Это также касается детей, для которых излучение от экранов особенно опасно.

Исследователи уже отметили рост оптического дефекта в государствах Юго-Восточной Азии. По их прогнозам, скоро такая проблема распространится на весь мир. Если в 2016 году от близорукости страдали 1,4 миллиарда человек, то к 2050 она будет у 4,76 миллиарда.

Чтобы избежать печального исхода, нужно каждый день уделять время спортивным упражнениям. Еще специалисты посоветовали побольше времени проводить на свежем воздухе.

Физические нагрузки положительно влияют не только на зрение, но и на продолжительность жизни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал отказаться от вредных привычек в пользу долголетия.

Новая эпидемия может ослепить 50% населения. Об этом сообщило издание El Pais , со ссылкой на ученых.

Болезни Ученые
14 июля 2024, 00:38
Аэропорту Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры
РИА «Новости»
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Авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорту Шереметьево поручили проработать меры для ускорения предполетных процедур. Указание дал Минтранс, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и „Аэрофлоту“ в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров прохождение предполетных процедур», - сказано в сообщении.

В Минтрансе отметили, что Шереметьево в плановом режиме обеспечивает полетную программу, количество стоек для регистрации на рейс достаточно.

В Шереметьево с 1 июня возобновил работу международный терминал D. Также в аэропорту открылся паркинг на 3,1 тысячи мест.

Минтранс РФ Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании

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