Россиян предупредили о новом способе мошенников по краже денег через экран смартфона

По его словам, злоумышленники действуют в паре и запугивают жертву за несколько звонков.

«Они убеждают ее включить функцию демонстрации экрана при запуске банковского приложения, после чего получают доступ к чужому личному кабинету. Дополнительных технических решений тут не нужно, так как режим демонстрации есть почти в каждом смартфоне», - сказал эксперт.

Магомедов добавил, что мошенники манипулируют страхом жертвы потерять свои сбережения.

«От этого не поможет защититься ни специальное программное обеспечение, ни антивирусные программы. Просто помните, что сотрудники банков не просят включить демонстрацию экрана и не требуют никакие коды», - заключил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с «платным лечением».

Мошенники придумали новый способ кражи денег через экран смартфона. Об этом агентству «Прайм» сообщил специалиста в сфере цифровых технологий и кибербезопасности Шамиль Магомедов.