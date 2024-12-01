Россиян предупредили о новом способе мошенничества с открытками в мессенджерах

Храпунова отметила, что мошенники часто используют в своих схемах рассылки в мессенджерах: это могут быть сообщения с вредоносными ссылками, сфабрикованным текстом, а также с вложениями в виде фото или картинок.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками - открытками с расширением gift. При нажатии картинка „оживает“, становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», - сообщила она.

Также стоит быть осторожными с изображениями уменьшенного размера, которые необходимо увеличивать, чтобы увидеть, что на них. Просмотр такой картинки может привести к переходу на фишинговый сайт, который автоматически собирает персональные данные пользователя, а тот даже не заметит этого.

Это уже не первый способ мошенничества с помощью изображений. Чтобы получить доступ к личным данным пользователей Telegram, злоумышленники могут отправлять им сообщения с вопросом «Это ты на фото?» и прикреплять файл с вредоносной программой.

Ранее Россиян предупредили о новых многоэтапных схемах телефонного обмана. Мошенники звонят от имени сотового оператора, просят сообщить код из SMS и используют его для доступа к вашему личному кабинету на портале «Госуслуги». Затем жертве поступает звонок от «лжепомощника», который представляется сотрудником «Госуслуг». Он предлагает обезопасить средства, переведя их на «защищенные» счета.