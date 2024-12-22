22 декабря 2024, 18:17

Россиян предупредили о новом способе мошенничества через Viber

Global Look Press
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После ограничения доступа к мессенджеру Viber на территории России злоумышленники стали предлагать пользователям фейковые услуги по установке якобы безопасной версии приложения. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве отметили, что мошенники создают сайты с инструкциями для «обхода блокировок». Переход по ним грозит потерей личных данных и аккаунта. Также злоумышленники могут завладеть паролями, предназначенными для входа в банковские приложения.

В МВД отметили, что по сравнению с 2023 годом количество заблокированных фишинговых ресурсов в России выросло на 558%.

Мессенджер Viber заблокировали в России 13 декабря. В РКН уточняли, что доступ к сервису ограничили из-за нарушения закона, касающегося организаторов распространения информации.

МВД РФ Мошенничество
22 декабря 2024, 18:37
Россиянкам назвали предельный возраст для родов
РИА «Новости»
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Риск генетической мутации яйцеклеток у женщин начинает расти после 35 лет. Поэтому рожать необходимо до этого возраста, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что узнала об этом во время учебы в медицинском институте, где на лекциях демонстрировали слайды возрастных изменений в яйцеклетках.

«Там график был такой, что сначала плавный-плавный-плавный, а в 35 лет взлетает. И я тогда для себя поставила цель: родить до 35 лет, потому что мне стало страшно. <…> Поэтому рожать надо до 35», - призналась Буцкая.

Депутат добавила, что сегодня медицина сделала огромный шаг вперед и специалисты могут заранее отобрать отдельные яйцеклетки, а также исследовать эмбрионы. Но у женщин есть время, чтобы не прибегать к таким услугам «Можно все успеть прекрасно до 35», - подчеркнула Буцкая.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил, что у ровень рождаемости в России упал до показателя в 1,41 ребенка на одну женщину. Глава государства пояснил, что только для сохранения населения на сегодняшнем уровне его нужно довести до 2,1, а для роста числа россиян - до 2,3.

Также глава государства на заседании Госсовета призвал власти регионов усилить меры по поддержке семей с детьми , так как в ряде субъектов действующие меры реализуют не в полном объеме.

Дети Госдума РФ Женщины Депутаты Россия
22 декабря 2024, 14:59
Вопрос Путину от блогера Бумаги поразил Пескова
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его поразил вопрос блогера Влада Бумаги на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии главы государства Владимира Путина. Его слова в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.

Песков назвал вопрос молодого человека очень умным и солидным.

«Вот этот молодой человек меня искренне поразил. Он задал действительно очень умный и солидный вопрос», - сказал он.

Песков отметил, что ознакомился с контентом блогера, но не понял, почему он такой популярный. Пресс-секретарь назвал это «поколенческой проблемой».

Блогер Влад Бумага на прямой линии задал вопрос Путину , посвященный замедлению видеохостинга YouTube в России. Президент ответил, что эта мера связана не с российскими властями, а действиями самой видеоплатформы. Глав государства напомнил, что YouTube нарушил российские законы, из-за чего Роскомнадзор предъявил обоснованные претензии.

Дмитрий Песков Блогеры YouTube Владимир Путин
22 декабря 2024, 00:15
В Петербурге после поджогов усилили меры безопасности
РИА «Новости»
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В Петербурге после поджогов усилили меры безопасности. Губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале призвал жителей сообщать о подозрительной активности.

«Меры безопасности усилили, правоохранительные органы работают - ситуация под контролем, на улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», - сказал он.

Беглов заявил, что попытки испортить Новый год обречены на провал. Он призвал петербуржцев сохранять спокойствие, не общаться с незнакомцами, а в случае обнаружения подозрительных предметов и действий звонить в экстренные службы по номеру 112.

В декабре в России усилилась активность поджигателей , обманутых телефонными мошенниками. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов запустили фейерверки в отделениях банков, почты, торговых центрах, возле отделов полиции и военкоматов.

Санкт-Петербург Поджоги Полиция
21 декабря 2024, 23:50
В Духовном управлении мусульман объяснили разрешение многоженства
Freepik
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Решение совета улемов (богословов) разрешить религиозное многоженств направлено на защиту прав женщин и детей. Об этом председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин сообщил в Telegram-канале организации.

По его словам, принятие данной фетвы (богословского заключения) не нарушает нормы светского законодательства России. Гайнутдин объяснил, что речь идет о «религиозном браке - никахе», поэтому регулируется только внутренними установлениями религии.

«Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться за пособиями», - добавил он.

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России накануне разрешил заключать исповедующим ислам до четырех религиозных браков. В ДУМ заявили, что в основе многоженства лежит равноправное отношение мужа ко всем женам.

Женщины Россия Религия Брак Ислам

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