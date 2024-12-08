Россиян предупредили о мошенничестве с аккаунтами-двойниками в Telegram

В ГК «Гарда» предупредили, что аккаунты мошенников внешне могут выглядеть как профили знакомых людей: коллег, друзей и родственников. Чтобы выявить афериста, следует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов.

Руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев также посоветовал уточнить личную информацию, которая не обсуждалась в чате и которую может знать только настоящий владелец.

Если аккаунт ненастоящий, необходимо написать об этом в техническую поддержку мессенджера, а если злоумышленники получили доступ к аккаунту, следует проверить активные сеансы в приложении.

«Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту», - рекомендовал специалист.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова предупредила об участившихся случаях мошенничества с деактивацией полисов ОМС. Она объяснила, что код из СМС нельзя передавать никому и ни при каких условиях.