Россиян предупредили о крупных штрафах за старые газовые плиты

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Эксперт напомнила, что средний срок службы газовой плиты составляет 14 лет. При этом точный период указан в техническом паспорте изделия. Если срок использования плиты истек, то необходимо провести ее диагностику или замену.

Яковлева отметила, что собственника жилья, эксплуатирующего газовое оборудование с истекшим сроком службы, привлекут к административное ответственности.

«Размер штрафа для граждан составляет от 5000 до 10 000 рублей, а при повторном нарушении - от 15 000 до 25 000 рублей», - сказала юрист.

Ранее доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов предупредил, что использование газовых плит для сушки белья и обогрева помещений крайне небезопасно.