15 июня 2024, 04:11

Россиян предупредили о хитростях мошенников во время школьных каникул

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Во время каникул школьники проводят больше времени в интернете. Это мотивирует аферистов придумывать новые мошеннические схемы, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА «Новости».

«С приближением школьных каникул можно ожидать увеличения различных способов мошенничества в сети, так как дети и подростки будут проводить больше времени онлайн», - отметил он.

Немкин рассказал о нескольких потенциальных угрозах. Одна из них - это фишинговые атаки. Злоумышленники создают фейковые веб-площадки популярных онлайн–игр, ресурсов и соцсетей, которыми чаще всего пользуются дети. Также мошенники способны отправлять определенные цифровые письма, чтобы получить личные данные.

Еще среди аферистов распространено мошенничество в сфере онлайн-игр. Махинации включают в себя продажу виртуальных предметов или аккаунтов, ложные предложения о скидках и бонусах.

До этого о мошенничестве летом в отношении детей предупредили эксперты «Почта банка». Они отметили, что злоумышленники могут предлагать подработку подросткам и запрашивать личную информацию якобы для получения зарплаты.

Дети Интернет Соцсети Мошенничество Школьники
14 июня 2024, 22:39
Умер режиссер Игорь Меркулов, сыгравший в фильме «Следствие ведут знатоки»
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Театральный режиссер и актер Игорь Меркулов скончался на 62-м году жизни. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Железногорский театр оперетты.

Меркулов долгое время сотрудничал с театром, он ставил спектакли как приглашенный режиссер. В некрологе причины его смерти не указали.

Меркулов с детства снимался в фильмах, а в 1978 году сыграл в картине «Следствие ведут знатоки». В поздние годы начал заниматься режиссурой. В Железногорском театре оперетты Меркулов поставил спектакли «Алые паруса» и «Униженные и оскорбленные».

В этот же день в возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Причины смерти артиста не указали.

Режиссер Фильмы Спектакль Театры Актеры
14 июня 2024, 16:36
«Дзен Кафе» by BRO&N. В Москве открыли заведение с меню от шеф-повара Michelin
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Контентная платформа «Дзен» и VK открыли собственное пространство на базе ресторана BRO&N на Малой Бронной в Москве. «Дзен Кафе» станет местом встречи для ценителей гастрономии и создателей контента.

Гости заведения смогут попробовать блюда из специального меню от шеф-повара Michelin Мирко Дзаго с 14 июня по 13 сентября. Закрытое мероприятие «Дзена» и VK, приуроченное к открытию собственного кафе, состоялось 13 июня на Патриарших прудах.

«VK - это место встречи. Сегодня в дополнение к нашим музыкальным площадкам - VK Stadium и VK Gipsy - появилась еще одна, где мы можем проводить больше времени с нашими пользователями офлайн», - рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

По ее словам, все лето в «Дзен Кафе» будут проводить различные мероприятия: лекции, мастер-классы и встречи с кумирами.

«Дзен» - это платформа, где сотни тысяч авторов создают контент и помогают пользователям быть в курсе событий, отметил руководитель развития площадки Александр Толокольников.

«Наше пространство станет офлайн-центром, где пользователи и авторы смогут стать друг другу еще ближе», - добавил он.

«ВКонтакте» стал самой популярной площадкой для ведения и монетизации блогов. Социальную сеть выбирают 64% блогеров.

ВКонтакте Блогеры Рестораны Москва
14 июня 2024, 15:29
ОСАГО введут в Донбассе и Новороссии с 2025 года
РИА «Новости»
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Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) введут в Донбассе и Новороссии с 1 января 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Замминистра проводил встречи с руководством четырех новых регионов России по вопросу ОСАГО. Субъекты уже готовы к введению всех видов обязательного страхования.

«Речь ведь не только про ОСАГО, надо будет оформлять еще страхование ОПО и ОСГОП», - рассказал Моисеев.

По его словам, владельцы авто в новых регионах смогут без проблем приобрести полис ОСАГО во всех офисах банка ПСБ. Документ можно купить онлайн через сайт Российского союза автостраховщиков.

В мае правительство России поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО. Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди».

Донбасс ОСАГО
14 июня 2024, 09:17
Ограничения для иностранных VPN. Эксперты объяснили новый указ о кибербезопасности
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Указ президента России Владимира Путина о кибербезопасности расширяет и конкретизирует список ограничений на сотрудничество отечественных компаний с зарубежными сервисами по информационной безопасности. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Angara Security.

«Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода (например, GitHub), облачные сервисы и технологии», - указали в компании.

Новый документ , по данным Angara Security, в целом закрепил основные пункты ранее подписанных 166-го и 250-го указов. До начала следующего года импортозамещение должно быть завершено, а отсрочки исключены.

«Я думаю, что это больше задел на ограничения для иностранных VPN-сервисов», - предположила руководитель направления по работе с регуляторами группы компаний Swordfish Security Альбина Аскерова.

По ее словам, иностранными VPN-сервисами пользуется много людей. В компаниях их применяют для обхода блокировок. По предыдущей формулировке закона под запретом был сам факт установки продуктов. А в новом указе уточнили, что в формате сервиса от таких организаций ничего получать нельзя, добавила Аскерова.

Законы Россия Работа Владимир Путин

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