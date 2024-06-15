Россиян предупредили о хитростях мошенников во время школьных каникул

«С приближением школьных каникул можно ожидать увеличения различных способов мошенничества в сети, так как дети и подростки будут проводить больше времени онлайн», - отметил он.

Немкин рассказал о нескольких потенциальных угрозах. Одна из них - это фишинговые атаки. Злоумышленники создают фейковые веб-площадки популярных онлайн–игр, ресурсов и соцсетей, которыми чаще всего пользуются дети. Также мошенники способны отправлять определенные цифровые письма, чтобы получить личные данные.

Еще среди аферистов распространено мошенничество в сфере онлайн-игр. Махинации включают в себя продажу виртуальных предметов или аккаунтов, ложные предложения о скидках и бонусах.

До этого о мошенничестве летом в отношении детей предупредили эксперты «Почта банка». Они отметили, что злоумышленники могут предлагать подработку подросткам и запрашивать личную информацию якобы для получения зарплаты.