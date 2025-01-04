Россиян предупредили о фальшивых вызовах в коллегию присяжных

Юрист предупредил, что аферисты начали писать от имени сотрудников силовых структур. Также они отправляют на электронную почту якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении.

К так называемым «вызовам» мошенники прикрепляют активные ссылки, переход по которым дает им доступ к паролям от различных приложений, в том числе и банковским.

Чтобы избежать проблем, Хаминский посоветовал не вступать со злоумышленниками в диалог. Он отметил, что в случае неуверенности, от кого именно поступил звонок, лучше положить трубку. Также можно перезвонить в государственный орган и уточнить информацию.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали использовать новую схему для взлома мобильных телефонов. Россиянам предлагают установить приложение якобы для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ.