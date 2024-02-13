Россиян предупредили о дефиците бананов

Проблемы с поставками бананов могут возникнуть из-за запрета импорта этих фруктов у пяти эквадорских производителей, который действует с 6 февраля. Но почувствуют это российские потребители примерно через месяц - до этого магазины будут продавать ранее отправленные партии.

Князьков также рассказал, что Россия уже наладила частичный импорт бананов из Индии. Также переговоры о возобновлении поставок ведутся с Эквадором.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что бананы можно выращивать и в России. По его словам, успешные опыты по акклиматизации тропических растений проводились в Краснодарском крае.

Ранее жительница Санкт-Петербурга нашла в купленных в магазине бананах муху-горбатку, которая является переносчиком холеры. Женщина написала жалобу в Роспотребнадзор.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти предприятий Эквадора. В продукции этих производителей обнаружили муху-горбатку, которая является опасным карантинным насекомым.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора Сонсолес Гарсиа заявила, что компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.