04 января 2024, 00:30

Россиян предупредили, когда невыгодно брать отпуск в 2024 году

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В разные месяцы года отпуск будет стоить по-разному. «Известия» объяснили, когда лучше отдохнуть, чтобы не потерять на отпускных.

Размер отпускных не равен заработной плате. Более того, в разные периоды он может меняться и зависит от количества рабочих дней в месяце.

Оплата отпуска рассчитывается по формуле: сумма зарплаты делится на 29,3 (число, принятое для расчетов среднего количества дней в месяце), и полученное число умножается на количество дней отпуска.

Многие работники любят ставить отдыхать до или после праздничных дней, продлевая его за счет праздников. Но таким образом они сокращают свои отпускные. Самыми невыгодными месяцами для отпуска станут месяцы, в которых мало рабочих дней: январь, июнь, май, февраль и март.

Самые подходящие месяцы для отдыха - июль и октябрь, в них по 23 рабочих дня. Кроме того, выгодно отдыхать в августе, в котором 22 рабочих дня.

В ноябре 2023 года Минтруду предложили запретить штрафовать работников за опоздания из-за непогоды. Письмо с такой инициативой главе Минтруда Антону Котякову направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В разные месяцы года отпуск будет стоить по-разному.

«Известия» объяснили, когда лучше отдохнуть, чтобы не потерять на отпускных.

Отдых Праздники Отпуск Минтруд РФ Зарплаты
03 января 2024, 18:26
Журналиста Соколова похоронили в Тверской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Похороны колумниста Максима Соколова прошли на кладбище в селе Столипино в Тверской области. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга Светлана.

Прощание с журналистом состоялось в Успенской церкви города Зубцова. В храме присутствовали жена, его родители и родственники. Родные Соколова зажгли свечи, после чего батюшка провел отпевание.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов умер на своей даче в Тверской области. Ему было 64 года.

Журналист много лет был ведущим обозревателем российских СМИ, на Первом канале вел программу «Однако», также работал с ВГТРК, НТВ, с газетами «Известия», «Коммерсант» и другими.

Директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Соколова исключительным человеком с изысканным чувством юмора. Он отметил, что смерть публициста стала большой потерей и невосполнимой утратой.

Журналистика Россия
03 января 2024, 17:19
Первую партию куриных яиц из Турции завезли в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первая партия пищевых яиц из Турции прибыла в Россию. Поставку проконтролировали специалисты Россельхознадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем партии составляет 316 800 штук яиц (19,36 тонны). Продукцию ввезли 3 января через пункт пропуска Яраг-Казмаляр.

Об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий Россельхознадзор сообщил в конце декабря 2023 года.

Решение об этом приняли на фоне потребности в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, российская сторона учла гарантии, предоставленные Турцией, о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

«Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий», - подчеркнули тогда в ведомстве.

Турция Россия
03 января 2024, 06:45
Московский зоопарк показал «новогодние купания» малышки-панды
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Маленькая панда из столичного зоосада принимала водные процедуры в новом году. Видео с ней опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Новогодние купания», - подписала видеоролики Акулова.

На кадрах видно, как детеныш панды плещется в ванночке, мочит лапы, а чуть позже мама Диндин решила помочь малышке и вытащила ее за загривок на пол.

В конце прошлого года директор зоопарка опубликовала видео, на котором маленькая панда изучала яркую плетеную игрушку. При этом, по словам Акуловой, мать малышки выпускает ее из-под опеки буквально на доли секунд.

До этого пользователи смогли увидеть первые неловкие шаги малышки-панды, после которых она плюхнулась на пол. Акулова прокомментировала выражение ее мордочки на тот момент, отметив, что детеныш как будто сам удивился своим успехам.

Впервые же пандочка встала на четыре лапы в начале декабря.

Имя для медвежонка выбирали в проекте «Активный Гражданин» в декабре 2023 года. Старт голосованию дал мэр Москвы Сергей Собянин. На выбор представили 10 вариантов, в числе которых были китайские и российские имена.

Животные Зоопарки Москва
03 января 2024, 01:49
Организаторы лотереи не нашли выигравшего миллиард тюменца
Читайте нас в: Google Новости
Житель Тюмени, который выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», так и не обратился за деньгами. Представители пресс-службы гослотереи «Столото» рассказали об этом в беседе с Ura.ru.

«Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу», - отметили в организации.

По данным пресс-службы, победители обращаются за выигрышем разными способами. Например, звонят по телефону или приезжают в лотерейный центр. Некоторые отправляют документы по почте, хотя в случае с миллиардным выигрышем такое маловероятно.

Директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что победителя из Тюмени ждут в московском офисе, чтобы оформить его выигрыш.

Тюменец стал третьим, кто выиграл миллиард рублей по итогам новогодней лотереи.

В летнем розыгрыше победил житель ЯНАО. Он выиграл восемь миллионов рублей в лотерее «Все или ничего». Эта игра интересна тем, что победителем становится как человек, угадавший в игровом поле 12 числе, так и тот, кто не угадал ни одного, сообщило радио Sputnik.

Лотереи Рубль Тюмень Правила Деньги

Новости по теме