08 июня 2024, 00:48

Россиян предупредили, что небывалый рост зарплат скоро прекратится

РИА «Новости»
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рост зарплат в России продлится максимум еще год. Об этом он рассказал журналистам после делового завтрака кредитной организации в рамках ПМЭФ-2024.

По его словам, это зависит от того, когда в стране закончатся бюджетные деньги.

«Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год. Соответственно, это модель роста, она исчерпаема», - сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что российская экономика растет благодаря совокупности бюджетного и кредитного импульсов, но этот рост ограничен. Предпринимателям придется сократить свои издержки и повысить производительность труда, чтобы страна не потеряла темпы экономического роста.

Греф добавил, что быстро и одновременно не получится решить проблему перегрева экономики РФ. Структурные изменения бизнеса займут годы, но на уровне компаний этого можно добиться по меньшей мере за пять лет. Использование современных технологий, в частности, искусственного интеллекта, позволит существенно сократить эти сроки.

Санкт-Петербург Россия Зарплаты Экономика ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 22:51
Краснов на ПМЭФ предупредил бизнесменов, что «в мутных» схемах нет стабильности
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Генпрокурор России Игорь Краснов выступил на сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность условий ведения бизнеса как факторы роста экономики» в рамках ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокурор пригласил принять участие в дискуссии своих коллег из Гондураса Мануэля Антонио Диаса Галеаса и Мозамбика Беатрижа да Консоласао Матеуша Бушили, а также замглавы МИД Венесуэлы по Европе Коромото Годоя Кальдерона. Последние рассказали об инвестиционном климате в своих странах, а также о том, какие меры помогают стабилизировать работу местного бизнеса.

От российской стороны в сессии участвовали аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, Президент ОООМСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Модератором выступил телеведущий Петр Марченко.

Краснов рассказал о работе российских прокуроров по защите интересов страны и ее граждан, а также предупредил бизнесменов, которые выводят прибыль в офшоры недружественных стран, что у них не получится «усидеть на двух стульях» и мутить всякие схемы.

«Я считаю, что, действительно, эти понятия тесно связаны друг с другом и не могут существовать отдельно. Если бизнес непрозрачен, построен на каких-то мутных схемах, то я бы не рискнул предсказывать такому бизнесу какую-то стабильность», - заявил он.

Краснов добавил, что в России не получится извлечь прибыль, спрятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, «финансировать их милитаристские проекты». Российские прокуроры уже обращают в доход государства имущество предприятий, которые получили свои активы незаконным путем и работают в ущерб национальным интересам страны под контролем иностранных бенефициаров.

«Хочу прямо сказать таким бизнесменам: на двух и трех стульях усидеть не получится», - подчеркнул он.

Ранее Краснов и его коллега из Гондураса подписали межведомственное соглашение о сотрудничества между прокурорскими службами двух стран.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 21:27
Дугин назвал способ избежать ядерной войны
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Современное человечество впервые в своей истории оказалось на грани ядерной войны. Чем скорее придет понимание реальности угрозы полного уничтожения, тем скорее ситуация разрешится. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил российский философ Александр Дугин.

Он пояснил, что человечество находится на грани гибели постоянно. Смерть сопровождает каждого с момента его рождения. Поэтому все регулярно делают выбор, который помогает проживать и двигать историю вперед.

«Сегодня как никогда высока вероятность использования ядерного оружия для уничтожения человечества. И мы начинаем задумываться, а кто мы такие, какова наша цивилизация, почему мы сейчас готовы начать ядерный конфликт, за что гибнем, что отстаиваем, кто наш враг, а кто - друг? Но эти вопросы можно было задавать и без этого. Если бы мы относились к истории ответственно, то ядерная угроза нам бы не понадобилась», - заявил Дугин.

Философ добавил, что современное человечество слишком глубоко погрузилось в свои дела, забыв о смысле и логике истории. Поэтому ядерная угроза может напомнить человечеству, что оно - цивилизация, перед которой стоят определенные задачи, раз она все еще существует.

«Мы проживаем многое, но не проживаем смысла исторического момента. Если человечество настолько толстокожее и грубое, что его можно заставить задуматься о себе только ядерной угрозой, то это печально» - добавил собеседник 360.ru.

Дугин добавил, чем быстрее придет осознание ядерной угрозы и возможной гибели всего человечества, тем удачнее катастрофы удастся избежать.

В ходе интервью 360.ru российский философ также заявил о деградации западной цивилизации. По его словам, современные американцы не знают трудов собственных мыслителей, которые работают и публикуют свои труды сегодня.

Ядерное оружие Войны Интервью Оружие История ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 17:01
Уже четыре тысячи пользователей. Как развивается электронная торговая площадка РЭО
Телеканал «360»
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На сегодняшний день на электронной торговой площадке РЭО представлены четыре тысячи компаний. Они прозрачны, открыты, показывают, чем занимаются. И все это можно посмотреть в электронном виде, рассказал в интервью 360.ru на полях ПМЭФ руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов. По его словам, число организаций на ЭТП должно возрасти — до конца года стоит задача привлечь более пяти тысяч пользователей.

«Площадка помогает и реализовывать вторсырье. Ей два года. Говоря об изменения, начну с цифр - это четыре тысячи пользователей, более двух тысяч лотов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей. Это уже не просто биржа, ее основная задача - поиск утилизатора. Мы подходим к верификации утилизаторов очень щепетильно, чтобы снизить риски неисполнения обязательств перед производителем», - подчеркнул он.

Процесс выглядит следующим образом: на площадке регистрируется производитель, потом приходит утилизатор. Он ищет контракт, подходящие лоты и подписывает соглашение. Все это происходит онлайн. Работает электронный документооборот.

«Затем утилизатор обязан исполнить те цифры в рамках соглашения, которое он подписал. Включается тот самый замкнутый цикл. Мы замыкаем его, идет цепочка: производитель - утилизатор - далее региональный оператор - сортировка - утилизация - вторичное сырье, которое может вернуться к производителю. И прозрачность на всех этапах. Пластик - самая востребованная фракция на площадке, он торгуется порядка 40% от общего вала всей фракций в объеме», - добавил собеседник 360.ru Также, по его словам, на площадке подрос процент макулатуры, стекла, алюминия, есть прирост и в части электроники. Абдурахимов обратил внимание, что активно идут на ЭТП компании из Подмосковья, выставляя различные лоты.

«По сути, рынок сильно меняется. Ранее в России не было похожего инструмента, а так торгуется все то, что и торговалось раньше в офлайне. Сейчас важно и ценно, чтобы фракции были очищены, потому что это и стимул для утилизаторов, и стимул для региональных операторов - продвигать раздельный сбор мусора», - указал специалист.

РЭО Россия ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 15:52
Путин заявил о снижении безработицы до 2,6%
РИА «Новости»
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Уровень безработицы России обновил исторический минимум. В апреле этот показатель опустился до уровня в 2,6%. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что также сократилась безработица среди молодежи в регионах и населенных пунктах, где эта проблема оставалась очень острой на протяжении долгого времени.

«Еще 15- 20 лет назад вопрос стоял: „Как найти работу?“ А сейчас: „Где найти кадры?“» - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в новых условиях нужно провести перестройку системы профессионального образования, отвечая на запросы рынка труда по самым востребованным специалистам.

Путин подчеркнул, что необходимо предоставить уже работающим сотрудникам возможность постоянно повышать свой уровень на протяжении всей трудовой карьеры.

Россия Работа Владимир Путин

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