Россиян предупредили, что небывалый рост зарплат скоро прекратится

По его словам, это зависит от того, когда в стране закончатся бюджетные деньги.

«Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год. Соответственно, это модель роста, она исчерпаема», - сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что российская экономика растет благодаря совокупности бюджетного и кредитного импульсов, но этот рост ограничен. Предпринимателям придется сократить свои издержки и повысить производительность труда, чтобы страна не потеряла темпы экономического роста.

Греф добавил, что быстро и одновременно не получится решить проблему перегрева экономики РФ. Структурные изменения бизнеса займут годы, но на уровне компаний этого можно добиться по меньшей мере за пять лет. Использование современных технологий, в частности, искусственного интеллекта, позволит существенно сократить эти сроки.