20 ноября 2024, 05:16

Россиян предупредили, что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Россиян предупредили, что рабочий день в субботу, 28 декабря, сокращенным не будет. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«28 декабря - не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», - констатировал парламентарий.

При этом Нилов добавил, что работодателям стоит отнестись к сотрудникам с пониманием. Если есть возможность предоставить им дополнительный отдых, то закон это не запрещает.

Согласно производственному календарю на 2024 год, россияне будут работать с 23 по 29 декабря - шесть дней. При этом они смогут отдохнуть 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.

Ранее руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин назвал самые невыгодные для отпуска месяцы в 2025 году. Это январь, май, июнь и ноябрь.

Праздники Госдума РФ Депутаты Россия Работа Новый год
20 ноября 2024, 04:14
Соцсеть Likee разыграет повышенный трафик за секреты зимних развлечений
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В соцсети Likee стартовал третий поток конкурса «Мой вайб по жизни» на тему зимних развлечений. Победители получат верификацию аккаунта, повышенный трафик и другие преимущества.

Если раньше интернет-пользователи показывали свои покупки в сезон распродаж, одежду и распорядок дня, то теперь Likee предложила рассказать о жизни зимой, поделиться модными лайфхаками, образами и счастливыми моментами.

Публиковать ролики и создавать свои тренды можно до 22 декабря. Победители получат повышенный трафик, рамку для аватарки, верификацию аккаунта или все вместе.

Интернет Соцсети конкурсы
20 ноября 2024, 04:02
Названы самые невыгодные по деньгам месяцы для отпуска в 2025 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Из-за большого количества нерабочих праздничных дней январь, май, июнь и ноябрь станут самыми невыгодными для отпуска месяцами в 2025 году. Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин сообщил об этом РИА «Новости».

Он объяснил, что при окладной системе по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не должно сказаться на зарплате. Однако стоимость отдельно взятого рабочего дня может отличаться - Южалин сообщил, что чем их меньше в течение месяца, тем выше стоимость смены. По этой причине он назвал самыми невыгодными с точки зрения заработка месяцами январь, май, июнь и ноябрь.

«Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату», - сказал юрист.

Его коллега из HeadHunter Ольга Владимирова рассказала, как продлить новогодние каникулы. Она посоветовала взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы в общей сложности отдохнуть 15 дней.

Туризм Работа Зарплаты Деньги
20 ноября 2024, 02:18
В России предложили сократить срок владения жильем для освобождения от НДФЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россияне могут не платить НДФЛ при продаже недвижимости, если владели ей больше пяти лет. Члены фракции ЛДПР предложили сократить этот срок до трех лет, сообщило РИА «Новости».

Депутаты предложили установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимости три года, а в случае дарения родственником или наследования - один год. До сих пор избежать уплаты НДФЛ при продаже жилья россияне могли при владении больше пяти и трех лет соответственно, поэтому, по словам авторов инициативы, им приходилось откладывать сделку.

По мнению депутатов, это ограничивало трудовую мобильность россиян и поступление денег в экономику. ЛДПР решило решить проблему и в ближайшее время внесет законопроект в Госдуму.

От уплаты НДФЛ при продаже жилья в России освобождены семьи, воспитывающие не менее двух детей. Власти ввели эту меру поддержки в 2021 году.

Законы Госдума РФ Налоги Недвижимость Деньги НДФЛ
19 ноября 2024, 11:55
Депутат Мособлдумы назвал справедливой пенсию в 40% от средней зарплаты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Достойная пенсия должна составлять не меньше 40% от средней зарплаты в регионе. Такое мнение в интервью Gazeta.ru высказал депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

«Справедливый размер пенсии - это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», - отметил он.

По его подсчетам, московские пенсионеры при таком законе смогут получать 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска - 33, а Краснодарского края - 30 тысяч.

Ранее демограф Владимир Тимаков предложил привязывать размер пенсии не только к трудовому, но и к родительскому стажу. Он назвал несправедливой ситуацию, при которой многодетная мать получает намного меньшую пенсию, чем бездетная карьеристка.

Пенсия Депутаты Мособлдума Зарплаты

Новости по теме