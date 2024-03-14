Россиян предостерегли от попыток срыва выборов

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В социальных сетях появились публикации, в которых звучали призывы одновременно прибыть на определенный избирательный участок в 12:00 17 марта, чтобы провести несогласованные протесты.

«Организация и участие в данных массовых мероприятиях наказываются по действующему законодательству РФ», - напомнили в прокуратуре.

За участие в несогласованных протестах максимальное уголовное наказание в России составляет до пяти лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Игорь Краснов ранее призвал пресекать любые провокации в дни голосования. Выборы президента России проведут с 15 по 17 марта.