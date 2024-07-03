Россиян предложили не наказывать за опоздания в сильную жару

Предложение депутатов ЛДПР он счел логичным, ведь человек невольно оказывается в сложных погодных условиях. Когда, к примеру, во время сильного ветра срывает крыши и летят различные объекты инфраструктуры. Это приводит к серьезным травмам или даже к смерти, поэтому таких последствий нужно избегать.

«Все люди по-разному могут воспринимать жару. Кто-то переживает ее очень тяжело, возникают проблемы с сердцем. Если инициативу ЛДПР закрепят на законодательном уровне, то у человека будет подтверждение того, что он опоздал по реальным обстоятельствам», - отметил Деньгин.

По словам собеседника 360.ru, здесь важно, чтобы руководитель серьезно воспринимал ситуацию со здоровьем своего сотрудника, не наказывал его, а старался грамотно разрешить эту проблему.

«С другой стороны, не нужно из этого делать так называемое постоянство. Например, если каждый день идет дождь, то человек может не ходит работу. Речь идет о тяжелых погодных условиях, при которых он может опоздать. Наша цель - помочь в таких ситуациях работнику, защитить его права законом и дать гарантию того, что он не получит никаких дисциплинарных взысканий», - резюмировал Деньгин.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением отпускать сотрудников с работы пораньше в период сильной жары.