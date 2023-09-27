Россиян ожидает капризная зима со сменой снегопадов на ледяные дожди

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«Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября», - указал Тишковец.

Метеоролог уточник, что морозные дни будут сменяться оттепелью, а снегопады - ледяными дождями. Погода будет крайне неустойчивой.

«Главный фактор здесь - явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана. - прим. ред.), которое как раз в это время набирает обороты», - отметил Тишковец.

В большинстве регионов страны средняя температура в зимние месяцы превысит климатическую норму на пару градусов. В некоторых частях России данное отклонение может оказаться более заметным.

Ранее Тишковец прогнозировал теплый осенне-зимний период.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис Предстоящая зима в России будет неустойчивой и капризной. При этом холодная погода установится вовремя - в ноябре. Об этом сообщил в эфире радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.