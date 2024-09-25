Россиян обяжут сразу регистрировать построенные дома

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что инициатива направлена на снижение числа объектов, которые используются без регистрации в ЕГРН. Также власти хотят предотвратить случаи владения постройками без законных прав на земельные участки, на которых они расположены.

Судя по проекту закона, застройщиков обяжут ставить построенные дома на кадастровый учет и оформлять права на них. Граждане смогут использовать объекты, разрешенные к строительству без получения специального разрешения, только после их регистрации. В документе также предусмотрели ответственность за несвоевременную регистрацию дома.

Ранее россиянам рассказали, что они могут остаться без дачи , если в течение трех лет не будут заниматься земельным участком.