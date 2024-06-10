Россиян научили отличать качественное мороженое

Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начал регистрацию на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Они пройдут с 28 июня по 1 июля.

Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия - страна возможностей» начал регистрацию на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Они пройдут с 28 июня по 1 июля.

Тысячи разработчиков старше 14 лет со всей России и из других государств смогут за 72 часа создать неповторимый авторский продукт. Участвовать можно как с самостоятельной идеей, так и с командой до пяти человек. Собрать команду можно будет разместив резюме или опубликовав вакансию.

На онлайн-геймджем смогут заявиться как опытные разработчики, так и начинающие специалисты. У последователей игровой индустрии появится возможность полностью раскрыть свой потенциал, отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Мы ожидаем в первую очередь полезные игры, которые ставят своей целью не только развлечение пользователя, но и обучение навыкам и новым знаниям. Желаю всем удачи, и пусть победит сильнейший!» - обратился он к участникам.

В Москве, Великом Новгороде, Сургуте и Якутске откроются очные площадки. Перечень адресов с графиком работы и форма регистрации 18 июня появятся тут.

По данным руководителя всероссийского конкурса «Начни игру» Марьям Карповой, сообщество насчитывает более 170 тысяч человек.

«Присоединяясь к нам, ты получаешь бонус в виде всесторонней поддержки. Эксперты проведут тебя по пути разработки игр за короткий срок, а сообщество даст дополнительную мотивацию и поможет преодолеть сложности», - пригласила она.

В жюри, которое выберет лучшие игры геймджема, войдут эксперты игровой индустрии и партнеры конкурса. Победителей в номинациях «Лучшая игра», «Лучшее соответствие теме», «Лучший соло-разработчик», «Лучший визуальный стиль», «Лучший геймплей», «Лучший нарратив», «Лучший звук» и «Лучший спикер» назовут 9 июля. Им предложат подарки от партнеров, индивидуальные консультации от специалистов индустрии, поддержку сообщества и возможность пройти образовательные курсы.