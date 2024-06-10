10 июня 2024, 18:54

Россиян научили отличать качественное мороженое

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Роспотребнадзор в рамках реализации программы «Здоровое питание» рассказал том, как правильно выбрать качественное мороженое. Инструкцию предоставили на сайте здоровое-питание.рф.

Россиянам посоветовали обращать внимание на этикетку. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от состава и процента наличия молочного и растительного жиров различают молочное мороженое, сливочное, пломбир, кисло-молочное и мороженое с заменителем молочного жира. Если данные о производителе и сроке годности продукта не указаны или размыты, от покупки лучше отказаться.

Кроме того, стоит обращать внимание на вес упаковки, наличие в продукте стабилизаторов, внешний вид лакомства, его текстуру и форму. Деформация продукта указывает на то, что режим хранения нарушили и его подвергли разморозке.

«Первый признак повторного замораживания - ощущение „песка“ во рту», - отметили специалисты.

Процессы микробиологической порчи продукта вызывают расстройство кишечника, предупредили они.

Ранее в рамках проекта «Здоровое питание» рассказали, что йогурт и топинамбур вошли в топ-5 лучших продуктов для пищеварения.

Питание Роспотребнадзор Продукты
10 июня 2024, 17:21
Началась регистрация на всероссийский онлайн-геймджем от конкурса «Начни игру»
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Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начал регистрацию на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Они пройдут с 28 июня по 1 июля.

Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия - страна возможностей» начал регистрацию на соревнования по скоростной разработке видеоигр. Они пройдут с 28 июня по 1 июля.

Тысячи разработчиков старше 14 лет со всей России и из других государств смогут за 72 часа создать неповторимый авторский продукт. Участвовать можно как с самостоятельной идеей, так и с командой до пяти человек. Собрать команду можно будет разместив резюме или опубликовав вакансию.

На онлайн-геймджем смогут заявиться как опытные разработчики, так и начинающие специалисты. У последователей игровой индустрии появится возможность полностью раскрыть свой потенциал, отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Мы ожидаем в первую очередь полезные игры, которые ставят своей целью не только развлечение пользователя, но и обучение навыкам и новым знаниям. Желаю всем удачи, и пусть победит сильнейший!» - обратился он к участникам.

В Москве, Великом Новгороде, Сургуте и Якутске откроются очные площадки. Перечень адресов с графиком работы и форма регистрации 18 июня появятся тут.

По данным руководителя всероссийского конкурса «Начни игру» Марьям Карповой, сообщество насчитывает более 170 тысяч человек.

«Присоединяясь к нам, ты получаешь бонус в виде всесторонней поддержки. Эксперты проведут тебя по пути разработки игр за короткий срок, а сообщество даст дополнительную мотивацию и поможет преодолеть сложности», - пригласила она.

В жюри, которое выберет лучшие игры геймджема, войдут эксперты игровой индустрии и партнеры конкурса. Победителей в номинациях «Лучшая игра», «Лучшее соответствие теме», «Лучший соло-разработчик», «Лучший визуальный стиль», «Лучший геймплей», «Лучший нарратив», «Лучший звук» и «Лучший спикер» назовут 9 июля. Им предложат подарки от партнеров, индивидуальные консультации от специалистов индустрии, поддержку сообщества и возможность пройти образовательные курсы.

Россия конкурсы
10 июня 2024, 14:04
Путин обратил внимание на содержание осужденных в колониях
РИА «Новости»
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Осужденным в колониях следует обеспечить нормальные условия. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, его процитировала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в российских тюрьмах «нужно еще многое сделать» и нельзя забывать о материальных вложениях для улучшения условий.

«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», - подчеркнул он.

Москалькова согласилась с Путиным по этому вопросу. Омбудсмен добавила, что она зафиксировала улучшения в колониях Ростовской и Костромской областей. По ее словам, в тюрьмах сделали ремонт и улучшили условия содержания осужденных.

Ранее Москалькова заявила, что аппарат омбудсмена запустил горячую линию для урегулирования вопросов, связанных с судьбой военнослужащих. Она указала, что россияне оставили множество обращений по пропавшим без вести и пленным.

Кремль Тюрьмы Владимир Путин
10 июня 2024, 13:36
Минпромторг подтвердил передачу российского бизнеса Knauf менеджменту
РИА «Новости»
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Немецкая компания Knauf — один из крупнейших производителей строительных материалов — передаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

У компании останется возможность выкупить бизнес обратно в течение двух лет.

«Knauf принял решение о том, что передаст менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом», - пояснил Евтухов.

О намерении немецкой компании передать менеджменту российские активы , чтобы сохранить рабочие места, стало известно еще в апреле.

Примерно тогда же СМИ писали, что стройкомпания, вероятно, косвенно участвует в восстановлении Мариуполя - для этих работ используют продукцию Knauf. Доследственную проверку по этому факту начала прокуратура Вюрцбурга. Подтверждений информации не было.

Немецкая компания Knauf - один из крупнейших производителей строительных материалов - передаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Рабочие места Россия Бизнес
10 июня 2024, 11:59
«Подпортила доверие к себе». В «Сорок сороков» объяснили претензии к Ивлеевой из-за рекламы
РИА «Новости»
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Против блогера Анастасии Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу в связи с нарушением законодательства о рекламе. Об этом 360.ru сообщил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Он уточнил, что согласно пункту шестому статьи пятой федерального закона «О рекламе» не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов. Блогеру может грозить административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

«У Ивлеевой в рекламе использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое - это „suck it“ („соси это“), и второе - несуществующее слово „Nudles“, которое читается русскоязычными людьми как „nudes“, - тоже слово недопустимое для общественного пространства», - поделился Солдатов.

По этой причине движение призвало привлечь Ивлееву к административной ответственности и обязать удалить рекламные материалы, в том числе на вывеске, а также принять меры к изменению названия.

По мнению собеседника, блогер сделала это для привлечения внимания, провокации и извлечения коммерческой выгоды.

«Это говорит о том, что предыдущие попытки раскаяния [за голую вечеринку] были неискренние. Она еще больше подпортила доверие к себе», - заключил Солдатов.

Накануне Ивлеева открыла собственный бар азиатской кухни в Столешниковом переулке в Москве. Поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки.

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