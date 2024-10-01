01 октября 2024, 11:11

Россиян будут через «Госуслуги» предупреждать о возможности пройти внесудебное банкротство

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Пенсионеров и семей с детьми, которые получают социальные выплаты, будут через портал госуслуг информировать о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства. Реализацией этого решения займется Минцифры и Социальный фонд, такое поручение утвердил президент Владимир Путин по итогам совещаний по экономическим вопросам.

Председатель СФР Сергей Чирков и министр цифрового развития Максут Шадаев представят доклад о ходе выполнения поручения до 1 ноября этого года.

Также россиян будут информировать о возможности применения с 1 марта нового механизма расчетов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

Ранее глава отдела банкротства юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова предупредила, что многие организации, занимающиеся снятием долгов с россиян, действуют вне закона. Раздолжнители зачастую намеренно дают клиентам ложные гарантии или только частично рассказывают о способах погашения задолженности.

Выплаты в России Владимир Путин Госуслуги
30 сентября 2024, 18:26
Регулярная процедура. Минстрой прокомментировал индексацию тарифов на ЖКУ
РИА «Новости»
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Качество коммунальных услуг является для Минстроя одним из главных приоритетов в работе. Тарифы на ЖКУ индексируются в соответствии с правилами, а цены отслеживают такие надзорные органы как ФАС и Государственная жилищная инспекция. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

По данным ведомства, индексация тарифов на ЖКУ является регулярной ежегодной процедурой. Ее проводят на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития страны. В новых тарифах учитывают изменения стоимости ресурсов и технологическое обновление коммунальных объектов, а также модернизацию прилегающих к ним инженерных сетей и другие факторы.

«Например, в части обслуживания и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, которое является одним из самых больших в мире по своему масштабу, необходимо учитывать изменения стоимости реагентов для очистки воды», - отметили в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что стоимость жилищно-коммунальных услуг складывается ниже предельного индекса. Окончательное решение об изменении цен принимают в регионах, напомнили в ведомстве. По его данным, в последний раз индексация проводилась полтора года назад.

И на федеральном, и на региональном уровне действуют льготы и меры социальной поддержки граждан для оплаты ЖКУ. Сейчас их получают более двух миллионов семей. Компенсации полагаются многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам, а также тем, кто тратит на оплату жилья больше установленной нормы.

За недопущением превышения предельного индекса изменения платы следит ФАС. Она проверяет обоснованность установленных тарифов и отменяет их, если они не соответствуют законодательству. Проверкой расчета платы в итоговой квитанции занимается государственная жилищная инспекция.

Тарифы на ЖКУ с 1 июля 2025 года вырастут на 11,9%. По информации Минэкономразвития, такой показатель будет формироваться из-за прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере энергетики.

ЖКХ Деньги
30 сентября 2024, 18:22
«Должны подумать: а как будут жить их дети?» Милонов — о разводах семей с детьми
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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил оставлять мальчиков старше восьми лет при разводе с отцами, чтобы решить проблемы с алиментами и воспитанием. Как быть, если семья рушится, и почему нельзя перекладывать ответственность за это на детей, рассказал 360.ru депутат ГД Виталий Милонов.

Он предположил, что Кузнецов имел в виду не обязанность оставлять ребенка с отцом, а возможность, поскольку, по его словам, суд почти всегда встает на сторону матери. При этом депутат назвал развод, особенно семей с детьми, трагедией.

«Те, кто собирается разводиться, 33 раза должны подумать: а как будут жить их дети? Ведь их личные хотелки-нехотелки - они понятны, но ведь люди должны нести определенную ответственность за свои поступки», - подчеркнул Милонов.

Он заявил, что вечный поиск идеального партнера не приведет к желаемому результату, и выразил уважение семьям, стоявшим на грани развода, но сумевшим удержаться.

Кроме того, собеседник 360.ru подчеркнул, что для него не норма, когда ребенка воспитывает только отец или только мать. Он поддержал желание родителя, живущего отдельно, участвовать в воспитании после развода.

Также Милонов рассказал, что родитель, остающийся с ребенком, часто хочет найти в сыне или дочери поддержку своему разводу и накачивает ребенка негативом.

«Для блага твоего ребенка ты не должна рассказывать, какой твой бывший муж козел, негодяй и подонок. Потому что он вырастет, и у него сформируется стереотипное некое мышление, которое его жизнь сделает, возможно, несчастливой», - подчеркнул депутат.

Ранее экономист Алексей Зубец призвал увеличить алименты и пошлины за иск о разводе.

Дети Госдума РФ Семья Виталий Милонов
30 сентября 2024, 14:00
«Снесут все». Жительница поселка Узкое рассказала об уничтожении старинных построек
Телеканал «360»
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Власти Москвы одобрили снос деревянных построек прошлого века в поселке Узкое рядом с объектом культурного наследия «Усадьба Узкое» для строительства гостиницы посольства Белоруссии. Местные жители выступили против застройки и обратились с жалобой в прокуратуру, рассказала 360.ru жительница поселка Александра.

Старинные дома расположены на территории парка «Битцевский лес». По словам женщины, правительство Москвы в июле подписало постановление об исключении пяти гектаров земли этого поселка из списка особо охраняемых природных территорий России.

«Начался снос восьми двухэтажных домов поселка рядом с „Усадьбой Узкое“. Местные жители хотят их сохранить, потому что для нас это гарантия от будущей застройки. На территории поселка должен появиться гостевой дом посольства Белоруссии. Ранее мы два раза останавливали снос - в июле и августе. Здесь, по сути, проходил самозахват территории. Никакой информации о том, кто проводит работы, не было. Уже позже мы нашли тендер, оказалось, что его выиграл Московский фонд реновации, который является дочерней компанией ПИК. Именно эта компания и начала снос домов. Мы уже вызвали полицию», - рассказала собеседница 360.ru.

Дома под снос По словам женщины, застройщик разрушает дома частично, чтобы потом их нельзя было восстановить и пришлось бы сносить полностью. Александра добавила, что компания успела снести половину одного из старинных домов и начала снос второго, который был построен более 100 лет назад.

«Этот дом находится в зоне объекта культурного наследия „Усадьба Узкое“, но сам пока в категорию охраняемых государством не входит. Мы подали документы в департамент культурного наследия Москвы о признании его памятником архитектуры. Но застройщик на информационном щите уже указал этот дом как объект, подлежащий сносу», - сообщила она.

Обращение в прокуратуру Александра рассказала, что неравнодушные жители районов Ясенево, Коньково, Теплый Стан, Чертаново объединились в группу и собрали более двух тысяч подписей в заявлении, которое направили в прокуратуру столицы.

«Просим: Принять предусмотренные законодательством меры к отмене постановления правительства Москвы от 10.07.2024 № 1571-ПП „Об изменении границ особо охраняемой природной территории регионального значения „Природно-исторический парк „Битцевский лес“, противоречащее требования и положениям законам РФ. <…> Выдать прокурорское предписание о приостановке всех работ на данном участке», - следует из текста письма.

Также собеседница 360.ru рассказала, что накануне застройщик установил на территории поселка информационный щит, сообщив о сносе всех домов.

«Скорее всего, эта неделя станет решающей», - подытожила Александра.

Ранее суд постановил снести более 30 зданий на территории Государственного лесного фонда. Постройки решено убрать из-за нарушений со стороны арендаторов.

Прокуратура РФ Скандалы Строительство Москва
30 сентября 2024, 10:54
В России начнут борьбу с нелегальным наймом самозанятых. Меры разработали в Минэк
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В России разработали меры по противодействию нелегальному найму постоянных работников, которых просят оформлять статус самозанятого. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минэкономразвития.

В ведомстве предложили операторам платформ, через которые самозанятые получают заказы, ограничить продолжительное и систематическое выполнение услуг для одного заказчика. Также планируется запретить самозанятым принимать заказы от клиентов, с которыми они ранее находились в трудовых отношениях.

Авторы законопроекта рассматривают возможность корректировки норм, касающихся времени и количества заказов, которые самозанятый может выполнять для одного заказчика, в зависимости от специфики отрасли.

Для контроля за наймом самозанятых планируется подключить операторов платформ к системе Федеральной налоговой службы. Кроме того, предлагается отслеживать, указаны ли в заказе график работы и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что, согласно их прогнозам, зарплаты россиян за три года вырастут на треть.

Рабочие места Минэкономразвития РФ Самозанятые

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