Россия задумалась об отправке на орбиту космонавта из Венесуэлы
Подготовка и отправка на орбиту представителя Венесуэлы стала одним из вопросов на повестке встречи главы Роскосмоса Юрия Борисова и исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес. Переговоры прошли 12 октября Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, сообщил ТАСС.
«Мы обсуждали вопрос подготовки и запуска венесуэльского космонавта», - рассказал журналистам Борисов.
Он обратил внимание, что в клуб стран, работающих в области пилотируемой космонавтики, вступают немногие государства в мире. Но Венесуэла изъявила такое желание.
Также на переговорах стороны подняли тему использования данных дистанционного зондирования Земли, связи. По оценке Борисова, между Россией и Венесуэлой сложились не просто партнерские, но дружеские и даже братские отношения.
Говоря о взаимодействии в области космоса , он отметил, что Венесуэле следует отдать должное, как развивающейся стране, которая активно интересуется и воплощает в жизнь все, что связано с космическими услугами.