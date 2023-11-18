18 ноября 2023, 15:39

Россия выстояла вопреки давлению Запада — СМИ

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Россия смогла пережить последствия конфликта на Украине, несмотря на санкции со стороны Запада. Стойкость страны признала французская газета Le Monde.

В экономическом плане не произошло никакой катастрофы, которую предрекали зарубежные эксперты. РФ адаптировала свои производственные и логистические системы, чтобы противостоять западным санкциям.

«Россия пережила все последствия конфликта, в том числе и те, которые не ожидались», - подчеркнули журналисты.

Авторы материала добавили, что российская армия смогла дать отпор украинскому контрнаступлению, которое впоследствии с треском провалилось. ВС РФ, закрепившись на «линии Суровикина», выстояли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад продолжит искать варианты давления на Россию. При этом государства «мучаются» из-за того, что санкции не ударили по РФ так, как предполагалось. Страна даже ухитрилась извлечь из ограничений выгоду, заметил Песков.

Санкции Россия Запад
18 ноября 2023, 15:58
Закон не пройдет. ГК убережет бездомных собак от эвтаназии в Бурятии
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Народный хурал Бурятии принял закон, который разрешает эвтаназию бездомных животных. Зоозащитники и некоторые политики выступили против, но есть и те, кто высказался «за». Подробности — в материале «360».

Зоозащитники против В Telegram-канале «Зоозащита. ОСВВ Оренбург» принятое в республике решение назвали страшным. Авторы публикации опасаются, что закон реализуют по-другому. У активистов возник ряд вопросов: а будет ли у безнадзорных животных эта тридцатидневка, насколько гуманна эвтаназия, как будет реализовываться механизм на самом деле? В публикации добавили, что по факту принятия закона в Генпрокуратуру полетели тысячи обращений от зоозащитников. Там также отметили, что многие регионы держали вопрос об эвтаназии бездомных животных на паузе - просто чтобы не быть первыми.

Противоречие федеральному закону Решение Бурятии не пройдет как закон, так как Гражданский кодекс устанавливает срок шесть месяцев для того, чтобы находка, в том числе бездомная собака, перешла в собственность, рассказала «360» зоозащитница Анастасия Комагина. По ее словам, принятый в Бурятии закон выглядит странно.

«То есть хозяину предоставляется шесть месяцев этого срока для поиска, в том числе собаки, бесхозных животных. Там есть статья 231 Гражданского кодекса», - отметила эксперт.

О законе Согласно документу , пойманное животное без идентификационного жетона или чипа начнут помещать в пункты временного содержания на 30 дней, в течение которых ему будут искать хозяев. Собак с жетонами после трех суток в пункте временного содержания планируют передавать на 60 дней в приюты, которые могут ухаживать за питомцами за свой счет в течение неограниченного времени.

В пояснительной записке к документу уточнили, что допускается умерщвление животного, если в течение 30 дней ему не найдут нового хозяина. Эвтаназию также проведут в случае необходимости прекращения страданий питомца, наличия у него несовместимой с жизнью травмы и опасных болезней. Причиной для лишения жизни может стать нападение на человека, причинившее вред здоровью, или агрессивное поведение собаки.

Авторы инициативы считают, что законопроект поспособствует гуманному обращению с животными и поможет обеспечить безопасность людей, а также поддержать эпидемиологическое благополучие. Это позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения.

Мнение политолога Федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2020 года, предусматривает лишь два варианта обращения с бродячими собаками: выпуск обратно на улицу после вакцинации, стерилизации и чипирования (система ОСВВ), либо пожизненное содержание в приютах. Деньги на это нашлись лишь у Москвы, заявил волгоградский политолог Вадим Шумилин.

«Остальная Россия вынуждена жить в условиях, когда города и поселки заполняют дикие псы, сбивающиеся в стаи с десяток и более особей», - отметил он.

Снизить поголовье бродячих животных можно лишь в одном случае - если одномоментно стерилизовать 80% собак. Это невозможно на практике, подчеркнул Шумилин. Растущее число покусанных людей, истребление кошек и антисанитария вынудили власти внести поправки в федеральный закон 2020 года. Регионы наделили правом принимать собственные законы по обращению с бродячими животными. Однако изменения сформулированы таким образом, что не дают четкого ответа на вопрос, могут законы субъектов идти в разрез с федеральным.

«То есть вправе ли регионы вводить эвтаназию. Это значит, что попытка ее ввести гарантированно вызовет шквал жалоб в прокуратуру и прочие инстанции», - добавил эксперт.

Как отреагировали в Госдуме Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что оценку законности одобренного парламентом республики решения даст Генеральная прокуратура. Парламентарий уже направил в ведомство депутатский запрос.

«Сегодня больше всего обращений пришло по ситуации в Бурятии, по теме противоречия принимаемых там решений в сфере регулирования численности безнадзорных животных федеральному закону», - сообщил Бурматов.

Он напомнил, что федеральный закон дает регионам возможность принимать решения по обращению с безнадзорными животными исключительно на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения. Бурматов пообещал обнародовать итоги прокурорской проверки закона в Бурятии.

Она добавила, что все шло к подобному решению, которое приняли в Бурятии, поскольку невозможно содержать всех бродячих животных в приютах. Однако срок в 30 дней - непредусмотрительный.

«Законопроект, скорее всего, не будет принят, потому что он противоречит федеральному закону, гражданского кодекса. <…> То есть они просто решили, что 30 дней - этого достаточно. Но законы субъектов федерации не могут противоречить в принципе тем законам, которые приняты на федеральном уровне», - подчеркнула Комагина.

Зоозащитница напомнила о праве регионов самостоятельно решать, выпускать собак из приютов или нет. В первом случае имеет смысл прививать, стерилизовать и чипировать животных. Но если их планируют усыплять, то тратить бюджетные средства на ОСВВ не имеет смысла, заключила собеседница «360».

Законы Животные Бурятия
18 ноября 2023, 15:56
Горный гидротоннель прорубили в Крыму для подачи воды в Ялту
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Новый семикилометровый гидротоннель прорубили в Крыму под Ай-Петри для подачи воды в Ялту. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

Строительство тоннеля стало одним из самых масштабных проектов развития Крыма стоимостью около девяти миллиардов рублей.

«Физически тоннель готов», - отметил Булыгин.

Специалисты начнут готовить объект к чистовой отделке. Завершить все работы окончательно планируется в апреле, после этого будет осуществляться приемка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что республика потребует от Украины более трех миллионов рублей компенсации за водную блокаду. Общественная палата Крыма уже составила иск. Арбитражный суд республики начал рассматривать первый иск об ущербе бюджету региона от водной блокады.

Крым Россия
18 ноября 2023, 13:31
Цены на отечественную и заграничную хурму резко подскочили — СМИ
Freepik
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Дагестанские садоводы собрали в этом году рекордный урожай хурмы, но стоимость фруктов повысилась из-за наценки розничных продавцов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Журналисты взяли интервью у продавцов и садоводов. Они выяснили, что в Дагестане хурму продают по цене 40 рублей за килограмм, но в московских магазинах она уже стоит намного дороже.

Самая высокая стоимость у фруктов из-за границы. Испанская хурма на московском рынке стоит 800 рублей за кило, дагестанская - 400.

«Пока у нас продавать выгоднее, чем производить, перевозить и чем нести ответственность за эту длинную цепочку», - сообщил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Он отметил, что российская хурма намного полезнее заграничной, потому что ее не обрабатывают пестицидами и препаратами. Иностранные фрукты собираются еще зелеными и дозревают во время перевозки, в то время как отечественные сохраняют все полезные свойства, добавил эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Атькова рассказала о пользе хурмы. По ее словам, фрукт может помочь понизить риск развития гипертонии и железодефицитной анемии.

Питание Экономика
18 ноября 2023, 12:39
«Импортозамещенный курорт». Самый большой в России и Европе тюбинг-парк открыли в Кузбассе
Freepik
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Самый большой в России и Европе тюбинг-парк открыли на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом рассказал генеральный директор и основной владелец ООО «Сибшахтострой» Константин Ивушкин, сообщило РИА «Новости».

«Полностью импортозамещенный курорт, когда у нас возникла идея строить этот тюбинг-парк, мы сразу понимали, что мы хотели сделать его интересным не только для маленьких, но уже и для взрослых людей», - поделился Ивушкин.

Он рассказал, что для взрослых есть экстремальные горки. К ним нужно подниматься на траволаторе. Там же есть и детские, на них планируют проводить соревнования по скоростному спуску.

Главной целью было создание круглогодичного курорта. Тюбинг-парк в Кузбассе стал самым большим в Европе, тут можно кататься и зимой, и летом. В основном оборудование производили на предприятиях Кузбасса. Некоторые горки - в Липецке.

«Единственное, что у нас, из дружественной страны - Китая, - это траволатор. Все остальное - все российское», - подчеркнул Ивушкин.

Он добавил, что изначально планировалось, что все оборудование будет итальянским. Но потом все изменилось, привлекли российские предприятия.

Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть. Как сообщало РИА «Новости» , планируемая загрузка составит 80-85%. На новогодние праздники ожидается стопроцентная загрузка.

Россияне уже вовсю покупают туры на длинные зимние выходные. Самым популярными стали горнолыжные центры Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как можно сэкономить на отдыхе и когда покупать билеты, чтобы они были дешевле.

Россия Импортозамещение

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