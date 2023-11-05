Суверенитет - это не изоляция, а способность реализовывать собственную национальную повестку и цели развития в условиях меняющегося мира, подчеркнул вице-премьер, выступая в рамках форума «Россия».

«В 2022 году на самом деле начался новый этап развития нашей экономики и вообще нашего общества», - подчеркнул Белоусов.

По его словам, для обеспечения суверенитета необходимо наличие собственных ресурсов для развития, эффективное производство, современная инфраструктура и устойчивость позиций в глобальной экономике. В России есть все возможности для этого, заключил вице-премьер.

Глава Минфина Антон Силуанов накануне заявил, что экономики, которые господствовали в недавнем прошлом, стали «сдуваться». На их место приходят новые, в том числе Россия.