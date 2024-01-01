01 января 2024, 00:00

Россия встретила новый 2024 год

Unsplash
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Жители всех регионов России встретили 2024-й год. Единственный субъект страны, где куранты еще не пробили полночь — Калининградская область. Этот регион на час позже Москвы встретит Новый год.

Первыми поздравление президента Владимира Путина услышали жители восточной части страны - Чукотского автономного округа и Камчатского края. Они вступили в 2024-й год в 15:00 по московскому времени.

После этого праздник начал шагать по России с интервалом в один час. Новый год встречали жители Магадана, Владивостока, Читы, Иркутска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

Новогоднее обращение Путина на этот раз длилось три минут и 45 секунд. По традиции глава государства поздравил россиян из Москвы. Лишь в 2022 году президент выступил в окружении военнослужащих из Южного военного округа. На этот раз Путин отметил , что россиянам пришлось напряженно трудиться, отстаивая свои национальные интересы и ценности.

Праздники Россия Владимир Путин Новый год
01 января 2024, 00:12
«Всех сердечно поздравляю». Патриарх Кирилл обратился к верующим в канун Нового года
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Нового года пожелал верующим идти по жизненному пути с верой в Бога, которая помогает преодолевать все скорби, тяготы и страхи. Поздравительную речь опубликовали на официальном сайте глав РПЦ.

«Всех сердечно поздравляю с наступающим новолетием!» - сказал патриарх.

Он напомнил о пословице «Страшен сон, но милостив бог». Поэтому православная вера - спасительная не только для души в «будущем веке», но и является опорой в этой жизни. Патриарх пожелал россиянам сохранять веру в Господа и обращаться к нему с молитвой о народе и церкви.

«Да поможет нам Господь именно так - с упованием взирая в будущее, с надеждой, храня веру в сердце - идти по жизненному пути, помня, что с нами Бог», - заключил Кирилл.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении напомнил, что Россия является одной большой семьей , которая станет еще крепче. Народ объединяет общая судьба государства и понимание значимости ее масштабных целей.

Россия Новый год Патриарх Кирилл
31 декабря 2023, 20:31
Россиянам рассказали, как избежать похмелья наутро после новогодней ночи
Freepik
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Чтобы избежать похмелья и головной боли наутро после новогодней ночи, нужно соблюдать несколько правил. В интервью изданию News.ru нарколог, психиатр Василий Шуров поделился, что нужно делать, чтобы праздничные возлияния не навредили организму.

Чтобы избежать утреннего похмелья, нужно чаще вставать из-за праздничного стола и двигаться - гулять или танцевать. Между подходами к еде нужно делать перерывы и контролировать количество выпитого алкоголя.

Если не удалось избежать похмелья, нарколог посоветовал пить как можно больше воды и принять лекарство от головной боли.

Справиться с похмельем поможет минеральная вода и сладкий чай. Обязательно нужно позавтракать и поспать, это восстановит энергию.

Еда Лекарства Правила Алкоголь
31 декабря 2023, 20:21
Дети неизвестного пола появились на свет в Тюменской области
Pxhere
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В Тюменской области в 2023 году на свет появились шестеро детей с неопределенным полом. Об этом сайту 72.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», - объяснили представители ведомства.

Причина рождения таких младенцев заключается в мутации генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез. В 2022 году на свет появились трое детей с таким диагнозом.

Французские врачи ранее обнаружили ребенка между кишечником и желудком пациентки, которая обратилась за помощью из-за боли в животе. У ребенка не выявили патологий развития. Специалисты сохранили жизнь обоим пациентам.

Ранее гинеколог Анна Марченко предупредила о рисках при возрастной беременности. После 36 лет женщина может родить ребенка с синдромом Дауна или Патау. Также повышается риск самопроизвольных выкидышей.

Дети Здравоохранение Врачи
31 декабря 2023, 19:06
Регионам предрекли появление своей ипотеки
Телеканал «360»
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В ближайшее время в регионах может появиться своя ипотека. Над этим вопросом депутаты начнут работать с Центробанком и кабмином в январе, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это нужно, чтобы ресурсы, выделяемые на федеральном уровне, либо те меры, которые применяет Центробанк, могли распространяться только на эти территории. И такая работа ведется», - отметил он.

Благодаря таким мерам люди будут оставаться в городах, возводить жилье и обустраиваться. По словам депутата, эту идею смогут реализовать в начале 2024 года. Он подчеркнул, что для этого не потребуется принимать отдельный закон, так как будет достаточно нормативных актов Центробанка или постановления правительства.

Программа семейной ипотеки продолжит действовать во всех регионах России, в отличие от льготной. Ее продлят только там, где низкий спрос на жилищные займы.

Недвижимость Ипотека

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