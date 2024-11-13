Россия вошла в топ-10 странах G20 с самым дешевым сливочным маслом

Агентство изучило цены в розничных магазинах стран G20 и отдельно в Евросоюзе. Средняя стоимость масла в этих государствах 2,78 доллара.

Самое дешевое масло оказалось в Индии. Там пачка в 200 граммов стоит всего в 1,37 доллара. Такая же в России обойдется в 2,09 доллара.

На втором месте в рейтинге оказалась Венгрия. Там масло стоит 1,76 доллара. На третьем расположилась Португалия с ценой в 1,9 доллара за пачку. Четвертое место взяли Соединенные Штаты. Масло в США обойдется в 1,94 доллара. Замкнула топ-пять лидеров Польша - 1,96 доллара.

В десятку также вошли Германия, Турция, Испания и Австрия.

В России объяснили увеличение стоимости сливочного масла в магазинах ростом цен на сырье. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал 360.ru, что спроси и ценник на этот товар могут упасть после Нового года.