13 ноября 2024, 11:24

Россия вошла в топ-10 странах G20 с самым дешевым сливочным маслом

Unsplash
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Россия заняла восьмое месте среди стран «Большой двадцатки» с самым дешевым сливочным маслом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство изучило цены в розничных магазинах стран G20 и отдельно в Евросоюзе. Средняя стоимость масла в этих государствах 2,78 доллара.

Самое дешевое масло оказалось в Индии. Там пачка в 200 граммов стоит всего в 1,37 доллара. Такая же в России обойдется в 2,09 доллара.

На втором месте в рейтинге оказалась Венгрия. Там масло стоит 1,76 доллара. На третьем расположилась Португалия с ценой в 1,9 доллара за пачку. Четвертое место взяли Соединенные Штаты. Масло в США обойдется в 1,94 доллара. Замкнула топ-пять лидеров Польша - 1,96 доллара.

В десятку также вошли Германия, Турция, Испания и Австрия.

В России объяснили увеличение стоимости сливочного масла в магазинах ростом цен на сырье. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал 360.ru, что спроси и ценник на этот товар могут упасть после Нового года.

США G20 Рейтинги Россия Магазины Евросоюз
13 ноября 2024, 11:04
В России предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч
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Российские депутаты предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 километров в час. Об этом сообщил Shot.

По данным Telegram-канала, депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев от партии «Новые люди» подготовили обращение к начальнику Главного управления ГИБДД МВД Михаилу Черникову.

Парламентарии попросили повысить разрешенную скорость до 150 километров в час на тех трассах, которые отвечают требованиям безопасности. Речь идет о таких автомагистралях как М11 «Нева» или М12 «Восток».

Авторы материала заверили, что от увеличения скоростных рамок будет польза. По их мнению, так сократятся пробки, время машин в пути и экономическое развитие регионов, связанных с современными трассами.

Также они обратили внимание, что когда на автомагистралях скорость увеличили с 110 до 130 километров в час, число аварий не выросло, потому что эти дороги - современные и безопасные.

Депутаты Дороги Россия Машины
13 ноября 2024, 10:36
Журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался в возрасте 52 лет
РИА «Новости»
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Известный журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался на 53-м году жизни. Об этом со ссылкой на его коллегу Роману Лошманова сообщила «Афиша». Причины смерти пока не называют.

Ранее Зимин занимал пост заместителя главного редактора журнала «Афиша», был создателем проекта «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet.

Помимо этого, журналист вел свое шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на телеканале НТВ. Успел открыть свое кафе и даже поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12». Он же перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.

Около девяти лет назад Зимин уехал из России и стал жить в Лондоне, где работал над журналом Zima и одноименным рестораном, популяризирующем русскую кухню Был автором нескольких книг. Одна из последних - «Анломания» - вышла минувшим летом.

Журналистика
12 ноября 2024, 15:23
Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки о ВС России
РИА «Новости»
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Московский суд признал педиатра Надежду Буянову виновной в дискредитации российской армии. Ей назначили 5,5 года колонии, сообщило РИА «Новости».

Суд Россия
12 ноября 2024, 12:07
«Идти к новым горизонтам». Директор компании по пошиву одежды рассказала о производстве
Телеканал «360»
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Уральская компания «Вервульф», производящая одежду для активного отдыха, работает на рынке шесть лет. Сначала она шила форму для государственных структур, затем перешла на тактическую одежду, а потом аппетиты начали расти. О своем бизнесе в интервью 360.ru рассказала генеральный директор компании Марина Неугодникова.


Не хуже, а то и лучше У компании нет собственной розницы, она поставляет продукцию оптом в магазины-партнеры и на маркетплейсы. Кроме России с ней сотрудничают предприниматели из Казахстана, Белоруссии и Киргизии.

Благодаря проекту «Альфа-Банка», отметили в компании, о ее деятельности узнают 1000 потенциальных партнеров и покупателей.

«Они очень настойчиво предлагали нам участие в проекте. Решили поучаствовать, но, конечно, не совсем надеялись на положительный какой-то результат. Нам повезло», - рассказала собеседница 360.ru.

Благодаря этому производитель поверил в себя и понял, что любые возникающие проблемы можно решить.

В планах компании - разработка линейки женской одежды.

«Все, что мы делаем для мужчин, что сейчас создается для мужчин, мы хотим создать для женщин», - заявила Неугодникова.

По меркам бизнеса, шесть лет для производства - «молодость». Но компания с Урала уже достигает целей и много работает, чтобы доказать, что отечественная одежда ничуть не хуже, а иногда и лучше иностранной.

Уральская компания «Вервульф» , производящая одежду для активного отдыха, работает на рынке шесть лет. Сначала она шила форму для государственных структур, затем перешла на тактическую одежду, а потом аппетиты начали расти. О своем бизнесе в интервью 360.ru рассказала генеральный директор компании Марина Неугодникова.

Одежда должна быть надежной «Наши покупатели перевоплощаются, наверное, в людей, которые на какое-то время хотят уйти от повседневной жизни, от каких-то бытовых текущих забот и стать искателями, искателями приключений, искателями новых возможностей и идти к новым горизонтам», - заявила она.

Неугодникова считает, что одежда должна быть надежной и защищать как от осадков, так и от ультрафиолетового излучения. При этом продукция компании очень легкая и почти не ощущается. На предприятии есть отдельное экспериментальное производство, изучающее материалы и технологии.

Для контроля качества существует трехступенчатая система. Сначала продукцию отсматривают на производстве, затем при упаковке и, наконец, в ОТК. Компания стремится к тому, чтобы одежда уходила на продажу в идеальном состоянии и без дефектов.

«Но, если даже такое случается, мы гарантируем - у нас есть система гарантийного сервиса, на каждой бирочке у нас это написано, - что в случае чего-то, если мы не досмотрели, не доглядели, и продукция все-таки ушла с какими-то нюансами, мы эти вопросы очень оперативно решаем», - отметила Неугодникова.

Одежда Интервью

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