Россия вновь допустила выход из Арктического совета

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», - подчеркнул он.

Дипломат указал на то, что пока совет работает на минимальных оборотах. Норвегия как его председатель пытается запустить его функционирование в полном формате, но другие страны-участницы ее не поддерживают.

Учрежденный в 1996 году Арктический совет - межправительственный форум, обеспечивающий содействие сотрудничеству на этой территории, в первую очередь в защите окружающей среды. Помимо России и Норвегии, в его состав входят Дания, Канада, Исландия, США, Швеция и Финляндия. Каждые два года происходит ротация председателей - к примеру, Россия председательствовала в совете с 2021 года.

В мае 2023 года Корчунов также заявлял, что РФ может выйти из Арктического совета в случае деструктивного поведения Запада и нарушения ее прав как представителя организации.