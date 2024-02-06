06 февраля 2024, 10:07

Россия вновь допустила выход из Арктического совета

РИА «Новости»
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Россия может выйти из состава Арктического совета, если его деятельность не будет отвечать ее интересам. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», - подчеркнул он.

Дипломат указал на то, что пока совет работает на минимальных оборотах. Норвегия как его председатель пытается запустить его функционирование в полном формате, но другие страны-участницы ее не поддерживают.

Учрежденный в 1996 году Арктический совет - межправительственный форум, обеспечивающий содействие сотрудничеству на этой территории, в первую очередь в защите окружающей среды. Помимо России и Норвегии, в его состав входят Дания, Канада, Исландия, США, Швеция и Финляндия. Каждые два года происходит ротация председателей - к примеру, Россия председательствовала в совете с 2021 года.

В мае 2023 года Корчунов также заявлял, что РФ может выйти из Арктического совета в случае деструктивного поведения Запада и нарушения ее прав как представителя организации.

Норвегия Россия МИД РФ
06 февраля 2024, 10:03
Виллу Ротару в Ялте предложили передать под Дворец бракосочетания
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Виллу певицы Софии Ротару в Ялте предложили передать под Дворец бракосочетания из-за ее антироссийской позиции. С такой идеей выступил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости».

Он назвал Ротару антироссийски настроенной певицей. По его словам, она уже позволяла себе множество высказываний против РФ, открыто помогая украинской армии. Цеков заявил, что артистка не имеет права носить звание почетного гражданина Ялты.

«Кроме того, считаю, что также нужно национализировать ее виллу, которая стоит на набережной Ялты», - подчеркнул он.

Сенатор добавил, что в национализированном здании можно устроить Дворец бракосочетания.

Заместитель председателя «Русской общины Крыма» Владимир Резанов рассказал «360», что организация направила обращение ялтинским властям с просьбой лишить Ротару звания почетного жителя города. По мнению общественников, артистка показала свое неуважение к жителям полуострова и не заслуживает этих регалий.

Совет Федерации РФ Крым
06 февраля 2024, 09:35
Путь со стороны моря в Сочи очистили от последствий селя
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники РЖД полностью расчистили путь со стороны моря в Сочи после схода селя на участке Дагомыс — Лоо. Об этом сообщила пресс-служба компании. Работы на месте продолжаются.

К утру убрано свыше 15,5 тысячи кубометров грунта. <…> Путь со стороны моря полностью очищен, в ближайшее время планируется приступить к замене поврежденной рельсошпальной решетки», - говорится в заявлении.

Для организации безопасного пропуска поездов пришлось совершить принудительный спуск грунта с горной стороны. Расчистка пути с этой стороны по-прежнему ведется - убрать надо еще около 2500–3000 кубометров грунта.

Специалисты обследуют близлежащий склон на предмет подвижек породы. Для постоянного мониторинга устанавливаются дополнительные маяки.

Сход селя на жилой дом в Сочи произошел из-за ливня в ночь на 5 февраля. Дороги затопило, проезжая часть на улице Чебрикова и в Виноградном переулке ушла под воду. Участок железной дороги завалило потоками грязи. График международного аэропорта Сочи из-за непогоды не изменился.

Сотрудники РЖД полностью расчистили путь со стороны моря в Сочи после схода селя на участке Дагомыс - Лоо. Об этом сообщила пресс-служба компании. Работы на месте продолжаются.

РЖД Сочи Поезда
06 февраля 2024, 08:55
Госдума обсудит с Минстроем контроль над ценами на квартиры в России
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Цены на квартиру должны контролироваться государством. Его задача — обеспечить людей жильем, «а не застройщиков — сверхдоходами», подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства, подчеркнул Володин.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда ради наживы кто-то брал 10 ипотек, что вызывало спекулятивный рост цен на квартиры в новостройках, а действительно нуждающиеся не могли решить жилищные проблемы. Благодаря увеличению адресности программ такие случаи должны уйти в прошлое, отметил Вячеслав Володин. Он указал на необходимость добиться того, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья.

«Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты бóльших размеров. Это недопустимо. Планируем обсудить вопрос с Минстроем - цены на квартиры должны быть под контролем», - указал спикер парламента.

Цены на квартиру должны контролироваться государством. Его задача - обеспечить людей жильем, «а не застройщиков - сверхдоходами», подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Повышение адресности ипотечных программ поможет получить жилье тем, кто действительно в нем нуждается, добавил Володин. Он пояснил, что решение президента России Владимира Путина по дальневосточной и арктической ипотеке для участников СВО поможет улучшить жилищные условия бойцам и их родным. Одновременно семейная ипотека повлияет на демографическую ситуацию, а сельская ипотека и ипотека в новых регионах обеспечит развитие территорий.

Госдума РФ Россия Ипотека Льготная ипотека
06 февраля 2024, 07:28
Радиолокационное поле для контроля за БПЛА расширят над Россией
РИА «Новости»
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В России специалисты ведут работы по расширению радиолокационного поля для контроля за беспилотными летательными аппаратами на низких высотах. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

По его словам, радиолокационное поле уже прилично расширили по сравнению с тем, что было до спецоперации.

«[Оно] продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются», - отметил Савицкий.

На сегодняшний день, как пояснил гендиректор концерна, это поле вокруг Москвы позволяет вовремя фиксировать и ликвидировать несущие угрозу беспилотники. Оно построено в основном на радиолокационные средства концерна, добавил Савицкий.

НАТО испугались новых российских систем радиоэлектронной борьбы. Они могут глушить сигнал GPS для предотвращения ракетных атак. Военный эксперт Томас Витингтон предположил, что система подавляет их сразу с нескольких направлений.

Беспилотники Россия

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