Россия в 16 раз перевыполнила годовой план по приватизации
Российским властям удалось перевыполнить план приватизации на 2023 год в 16 раз. Об этом «Известиям» рассказали в Росимуществе.
Вместо планируемых 1,8 миллиарда федеральный бюджет получил 28,9 миллиарда рублей. Только от продажи корпоративных активов поступило 27,3 миллиарда, еще 1,6 миллиарда - от реализации имущества государственной казны.
Как уточнил изданию глава департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов, значительно увеличить показатели помогли две крупные сделки: продажа компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», в Петербурге и продажа акций «Кучуксульфата» в Алтайском крае. Каждая из сделок оценивается более чем в 10 миллиардов рублей.
Российские власти рассматривают приватизацию как один из возможных источников пополнения бюджета, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать организацию в числе прочих госкомпаний.