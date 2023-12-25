Россия в 16 раз перевыполнила годовой план по приватизации

Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом <…> постепенного уменьшения с точки зрения перечня и номенклатуры», - сообщил он.

По словам Мантурова, идет постоянная корректировка как производителей, так и номенклатуры, по которой отечественные компании выходят на заданные показатели качества и объемов или иностранные поставщики «просят исключить их из перечня, возвращаясь».

Параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров из-за рубежа через альтернативные каналы. Механизм легализовали в марте 2022 года.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» анонсировала уменьшение количества автомобилей, ввозимых в страну по параллельному импорту, вдвое. Показатель снижается уже сейчас, поскольку россияне все чаще приобретают китайские машины.