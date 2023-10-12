Россия уже фиксировала попытки стран НАТО продвигать свои интересы через Армению
Страны НАТО пытаются продвигать через Армению свои интересы в регионе Закавказья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия фиксирует эти попытки, сообщил ТАСС.
«То, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно», - подчеркнул он.
Лавров также напомнил о неправительственных организациях, которые создали в Армении за последние годы. Их, по его словам, и раньше было немало.
«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот», - указал министр.
По его словам, их цель в том, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов США, ЕС и стран НАТО.
«Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов», - заключил глава МИД.