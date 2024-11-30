30 ноября 2024, 02:26

Россия увеличила орбитальную группировку радиолокационных спутников

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» успешно стартовала с космодрома «Восточный». Трансляцию запуска вела пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Через девять минут после старта разгонный блок «Фрегат» со спутником вышел на низкую орбиту В течение следующего часа блок дважды включит двигательную установку, чтобы доставить «Кондор» на рабочую высоту 500-550 километров. Затем спутник отделится от «Фрегата».

«Кондор-ФКА» - второй аппарат серии. Первый запустили в мае 2023 года. С вводом второго спутника орбитальная группировка достигнет штатного состава. Каждый спутник весит 1050 килограммов и рассчитан на пятилетнюю работу в космосе.

Спутники серии «Кондор» создавали конструкторы НПО машиностроения. Они предназначены для наблюдения за земной поверхностью в любых условиях, включая плотную облачность. Его система позволяет получать детализированные снимки, недоступные для оптических аппаратов.

Ранее Роскосмос заявил об угрозе из-за обломков спутника Intelsat-33e.

Роскосмос Космические спутники Россия Космос Космодром Восточный
29 ноября 2024, 23:59
«Папа переписывается, а тебе нельзя». Запретят ли российским подросткам соцсети?
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Закон о запрете на использование социальных сетей детьми младше 16 лет начали тестировать в Австралии. Стоит ли по их примеру ограничить соцсети для российских детей, выяснил на стриме ведущий 360.ru Дмитрий Степанищев у подросткового психолога Евгении Николусь.

По мнению эксперта, дети начинают активно интересоваться социальными сетями примерно с девяти лет. Такой запрет может осложнить самовыражение и нанести травмы психике, а также скажется на образовательных и творческих возможностях детей.

«Конечно, для них важны социальные сети. <…> Как минимум, это будет потеря каких-то образовательных и творческих возможностей. Ведь социальные сети в том числе развивают навык насмотренности. То есть они видят, что-то смотрят, какие-то идеи черпают, в том числе, для себя. <…> Ну, конечно, они сейчас сидят все в Telegram и постоянно друг с другом чатятся», - сказала Николусь.

Кроме того, по мнению специалиста, запрет может привести к конфликтам и ссорам с родителями.

«А тут <…> им запретят и скажут нельзя. [Появятся] множество просто конфликтов, когда ты будешь видеть, что у тебя папа сидит в Telegram и с кем-то там переписывается, а тебе нельзя», - объяснила психолог.

С другой стороны, Николусь предостерегла от излишней публичности в соцсетях, которую нередко для своих детей создают родители ради заработка денег, к примеру, на YouTube.

«Конечно, там все сложно будет с адаптацией в будущем. Он (ребенок - прим. ред.) постоянно живет на виду, грубо говоря, и у него нет какого-то личного пространства. То есть он не понимает, что такое личная жизнь. <…> Они сталкиваются со сложностями в самооценке, и с адаптацией в дальнейшем. <…> Кажется, будто бы это прикольно и интересно - снимать видосики, а в дальнейшем последствия могут быть абсолютно разными, непредсказуемыми», - подвела итог собеседница 360.ru.

Дети Законы Австралия Соцсети Запреты Telegram Россия YouTube
29 ноября 2024, 08:17
МЧС призвало россиян заранее собрать «тревожный чемоданчик»
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МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» тем, кто живет в районах, где часто бушует стихия или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Каждый «тревожный чемоданчик» комплектуют в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека. Лучше всего собирать его по туристическому правилу: легкие вещи и предметы первой необходимости - фонарь, нож, аптечка и другое. Сверху должно лежать сменное белье, а снизу - еда.

Набор надо положить в вакуумный пакет, чтобы защитить от влаги. Количество запасов в нем рассчитывают исходя из времени, за которое сотрудники экстренных служб смогут вмешаться в ситуацию.

В ведомстве перечислили случаи, когда «Тревожный чемоданчик» особенно важно держать при себе: если человек живет в районах возможных землетрясений, повторяющихся наводнений, лесных пожаров, а также в зоне предприятий, работающих с вредными веществами и регионах с повышенной вероятностью вооруженных конфликтов.

Ранее специалист народного фронта Михаил Камышев показал, как пользоваться приложением «Радар» для отправки сведений о беспилотниках. Оно не только поможет сообщить о БПЛА, но и подскажет план действий при чрезвычайных ситуациях.

Еда МЧС РФ Правила
29 ноября 2024, 05:14
Медики массово выступили против приговора калининградскому кардиологу
Unsplash
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Более 450 медиков подписали письмо в защиту врача-кардиолога Дмитрия Благого, осужденного на полтора года колонии. Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили «Ведомости».

Приговор кардиологу огласили 12 ноября. В течение двух лет осужденному запретили работать по своей профессии.

Пациент Благого умер в 2018 году - следствие пришло к выводу, что кардиолог ввел пожилому мужчине противопоказанный ему препарат. Врач свою вину не признал.

Пятидесятилетнего медика отправили в СИЗО сразу после оглашения приговора. Решение суда вызвало резонанс среди профессионального сообщества. В поддержку врача выступили и его пациенты. Подписавшие открытое письмо коллеги медика указали, что за 25 лет работы Благой зарекомендовал себя как опытный профессионал в кардиохирургии.

Медицинское сообщество настаивает на том, что суд неверно истолковал данные судебно-медицинской экспертизы и проигнорировал доводы коллег кардиолога. В защиту Благого выступили медработники из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Ставрополь.

Ранее суд встал на сторону онколога в споре с травницей. Женщина уверяла, что может лечить серьезные заболевания с помощью растений.

Санкт-Петербург Суд Врачи Приговоры
29 ноября 2024, 04:02
Уралец нашел барсетку с деньгами и потратил их на айфон и BMW
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Житель Екатеринбурга нашел на улице барсетку с несколькими сотнями тысяч рублей и потратил их на покупку айфона и BMW, сообщил источник Е1.ru. Однако вскоре молодого человека задержали — владелец потерянной сумки написал заявление в полицию.

Собеседник издания уточнил, что в барсетке было около 800 тысяч рублей и документы на имя директора местной компании. Молодого человека это не смутило, и в течение недели деньги он потратил - купил подержанную BMW, золотую цепочку, айфон и часы.

«Его вычислили по камерам. Потом при обыске дома у него нашли документы из сумки. Он сознался», - отметил источник.

В екатеринбургской полиции информацию о задержании подтвердили. Там уточнили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

«При осмотре по месту жительства фигуранта обнаружены похищенные документы и сумка потерпевшего. Имущество, которое подозреваемый приобрел на чужие средства, изъято, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Задержанный - 26-летний уроженец Асбеста. В Екатеринбурге он работал водителем, у него уже есть судимости за кражи и совершение других преступлений. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

О найденных деньгах нужно сообщать в полицию , заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, за трату суммы из чужого кошелька можно загреметь за решетку на срок до 10 лет.

Житель Екатеринбурга нашел на улице барсетку с несколькими сотнями тысяч рублей и потратил их на покупку айфона и BMW, сообщил источник Е1.ru. Однако вскоре молодого человека задержали - владелец потерянной сумки написал заявление в полицию.

Задержания Екатеринбург Машины Деньги Полиция

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