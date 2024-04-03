Россия установила рекорд по продолжительности жизни населения

«По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 года, что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», - сказал он.

Михаил Мишустин напомнил, что важно обеспечить увеличение продолжительности активной жизни. По его словам, для этого нужна качественная и доступная медицина.

Премьер рассказал о внедрении системы долговременного ухода для россиян, которые из-за проблем со здоровьем или преклонного возраста не могли позаботиться о себе самостоятельно. Если в 2018 году на старте проекта социальное и медобслуживание на дому получили семь тысяч жителей, то к концу 2024 года ее окажут порядка 173 тысячам человек.

В Московской области систему долговременного ухода внедрили в 2023 году. Ее запустили в пилотном режиме на территории шести муниципалитетов.