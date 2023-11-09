Полицейским предложили дать право вскрывать автомобили ради спасения животных

Проект о предоставлении возможности полицейским вскрывать машины для спасения животных направили на отзыв в правительство. Автором инициативы стал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»), сообщило РИА «Новости».

Целью проекта, как следует из пояснительной записки к документу, стало наделение полицейских правом вскрывать транспортные средства для спасения животных.

Тогда спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина, указал парламентарий. Из-за этого очевидцам пришлось разыскивать его родственников. В конце концов автомобиль все-таки вскрыли сотрудники экстренных служб.





«Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб», - подчеркнул Арапов.

Указал депутат и на публикуемые в соцсетях видео с животными, страдающими на жаре в машинах.





Арапов отметил, что на сегодняшний день у правоохранителей нет такой возможности. Также он напомнил о недавнем громком случае спасения кота из запертого автомобиля на платной парковке на Охотном ряду.