Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров вместе с помощницей и телохранителем успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже в Париже перед тем, как их задержали. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

Бизнесмен забрал багаж и остановился в лаунж-зале для VIP-персон во время проверки документов. Внезапно в помещение зашли правоохранители и попросили Дурова, его спутницу и телохранителя подняться наверх. После этого Дурову сказали, что его отправят под стражу.

«Он не мог в это поверить», - рассказал источник телеканала.

Дурова задержали вечером 24 августа после того, как он прибыл в Париж на самолете. Через несколько суток его выпустили под залог в пять миллионов евро, который бизнесмен выплатит частями.

По данным газеты Liberation , Дуров согласился сотрудничать французскими спецслужбами еще до задержания.