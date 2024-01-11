Россия стала первой экономикой Европы — Путин

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе», - сказал российский лидер.

При этом, по его словам, нужно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения. Путин отметил, что лидерами по объему экономики сейчас являются Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и РФ. Последняя страна заняла пятое место, обогнав Германию.

Ранее британский журналист заявил, что Владимир Путин может разрушить западный военный блок. Он допустил, что президент России получит ключи от Европы.