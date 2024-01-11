Россия стала первой экономикой Европы — Путин
Российская экономика заняла первое место в Европе и пятое в мире по паритету покупательной способности, несмотря на внешнее давление. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.
«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе», - сказал российский лидер.
При этом, по его словам, нужно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения. Путин отметил, что лидерами по объему экономики сейчас являются Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и РФ. Последняя страна заняла пятое место, обогнав Германию.
Ранее британский журналист заявил, что Владимир Путин может разрушить западный военный блок. Он допустил, что президент России получит ключи от Европы.